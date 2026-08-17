Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale convince ancora: podio e titolo ERC ancora possibile

Lancia Corse HF lascia il Barum Czech Rally Zlín con un podio pesante e con la certezza di poter ancora giocarsi fino in fondo il titolo nel FIA European Rally Championship. Andrea Mabellini e Virginia Lenzi hanno portato la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al terzo posto assoluto al termine di un fine settimana tutt’altro che semplice, chiuso nel migliore dei modi con una vittoria nella decisiva Power Stage.

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Lancia ancora in corsa per il titolo europeo

Mabellini ha costruito il risultato con una gara molto regolare, evitando errori sulle veloci e insidiose strade ceche e aumentando progressivamente il ritmo. Fino alla penultima prova speciale l’equipaggio italiano occupava la quarta posizione, ma proprio nel momento più importante è arrivato l’attacco decisivo. Nella Power Stage la Ypsilon Rally2 HF Integrale ha ottenuto il miglior tempo, permettendo a Mabellini di recuperare quanto bastava per salire sul terzo gradino del podio.

Un risultato che assume ancora più valore guardando alla classifica generale. Il pilota di ACI Team Italia conserva infatti il secondo posto nel FIA ERC, con 25 punti di ritardo dal leader Teemu Suninen, aumentando nello stesso tempo il margine nei confronti di Marczyk.

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La gara in Repubblica Ceca ha confermato anche i progressi compiuti dalla nuova Lancia da rally. Su un percorso dove velocità, precisione e capacità di adattamento hanno fatto la differenza, Mabellini e Lenzi sono riusciti a mantenere un passo competitivo dall’inizio alla fine. Il Barum Rally si è confermato del resto uno degli appuntamenti più selettivi del calendario europeo, come dimostrato dall’elevato numero di ritiri.

Tra gli equipaggi costretti ad abbandonare anche Davide Pesavento e Alessio Angeli, fermati da un contatto già nella seconda prova speciale. Un ritiro particolarmente pesante, considerando che Pesavento si era presentato in Repubblica Ceca da leader sia dell’ERC4 sia del Junior ERC.

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Problemi tecnici hanno poi interrotto anticipatamente anche le gare di Tommaso Sandrin con Andrea Dal Maso e di Sebastian Dallapiccola con Samuele Pellegrino. A regalare invece un’altra soddisfazione a Lancia è stato Francesco Dei Ceci, quinto insieme a Christian Vizzaccaro con la Ypsilon Rally4 HF.

A questo punto restano soltanto due appuntamenti, nel Regno Unito e in Portogallo. Lancia arriva al finale di stagione ancora pienamente in corsa nelle classifiche Piloti e Costruttori, oltre che nell’ERC4 e nel Junior ERC. Il podio conquistato a Zlín conferma che il progetto Lancia Corse HF continua a crescere e che la partita per i titoli europei è ancora tutta aperta.