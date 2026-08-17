Peugeot E-2008 a 119 euro al mese, E-308 a 199 euro: le offerte di agosto 2026

Peugeot prova a rendere più appetibili le sue elettriche con due nuove offerte valide fino al 31 agosto 2026, dedicate a E-2008 ed E-308. In entrambi i casi la formula scelta è il leasing finanziario Peugeot EGO, con rate mensili piuttosto basse e wallbox compresa nel canone. Prima di lasciarsi attirare dai 119 o 199 euro al mese, però, bisogna guardare l’intera struttura del finanziamento, perché l’anticipo richiesto è decisamente importante.

Advertisement

Peugeot E-2008 ed E-308: le offerte di agosto

La prima offerta riguarda Peugeot E-2008 Style da 156 cavalli. Il SUV parte da un prezzo di listino di 39.500 euro, che attraverso la promozione scende a 30.000 euro. Peugeot indica inoltre 8.250 euro di incentivi messi a disposizione per tutti i clienti.

La formula prevede un primo canone anticipato di 14.884 euro, seguito da 35 rate mensili da 119 euro. Al termine dei 36 mesi è previsto un valore di riscatto pari a 14.009 euro. Il TAN fisso è del 2,99 per cento, mentre il TAEG arriva al 5,16 per cento. Nei canoni sono comprese anche le spese di gestione, il servizio Identicar per 12 mesi e la wallbox.

Advertisement

Chi preferisce una berlina compatta può invece guardare alla Peugeot E-308 elettrica da 156 CV in versione Allure. In questo caso il listino è di 40.200 euro, mentre il prezzo promozionale indicato dalla casa francese scende a 37.700 euro.

Cambiano anche le condizioni del leasing. L’anticipo è di 14.501 euro, quindi leggermente inferiore rispetto a quello richiesto per E-2008, mentre le successive 35 rate salgono a 199 euro al mese. Molto più elevato il valore residuo finale, fissato a 19.950 euro. Anche qui il TAN è del 2,99 per cento, con TAEG del 4,47 per cento.

Per Peugeot E-308 è previsto un chilometraggio massimo di 30.000 km nell’arco del contratto. In caso di restituzione o sostituzione dell’auto alla scadenza, per ogni chilometro eccedente viene applicato un costo di 0,06 euro.

Advertisement

Le due promozioni seguono dunque la stessa filosofia: rata mensile contenuta in cambio di un anticipo consistente e di una maxi rata finale importante. Peugeot E-2008 risulta particolarmente interessante per il forte ribasso rispetto al listino, mentre la E-308 richiede uno sforzo economico maggiore ma offre un allestimento Allure e una carrozzeria più tradizionale. Entrambe le offerte resteranno disponibili, salvo modifiche o proroghe, fino al 31 agosto 2026.