Ferrari 12Cilindri oltre la velocità di decollo sulle Autobahn tedesche | Video

La Ferrari 12Cilindri è la discendente più fresca della grande stirpe di auto del “cavallino rampante” con i buoi davanti al carro (per usare una frase tanto cara ad Enzo Ferrari). Sul piano estetico non è la migliore della specie, anche se il suo look è fantastico, ma in termini prestazionali si pone sopra le altre.

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Adesso si aspetta la sua variante di indole “racing”, che fisserà i nuovi riferimenti di questa famiglia di granturismo, almeno in termini dinamici e ingegneristici. Il suo debutto dovrebbe avvenire a breve.

Nell’attesa, quelli di AutoTopNL hanno scelto un esemplare della Ferrari 12Cilindri per il più recente video della ricca collana di test compiuti, a bordo di auto sportive, sulle mitiche Autobahn tedesche, nei tratti senza limiti di velocità.

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L’esito degli sforzi è un filmato esaltante, condiviso sul loro canale YouTube, dove ha conquistato subito la viralità. Guardando i fotogrammi stupisce l’incredibile inclinazione della vettura a guadagnare ritmo, facendo schizzare in un baleno la lancetta del tachimetro verso cifre ben oltre i 300 km/h.

Il tutto senza mettere in apprensione il guidatore, deliziato nella sua azione anche da sonorità meccaniche entusiasmanti, capaci di entrare nel cuore dalla porta principale, per fissarsi in forma perenne nel suo nucleo.

Ovviamente imprese del genere non vanno imitate, anche se permesse su alcuni tratti autostradali della Germania, perché i rischi di farsi del male e, soprattutto, di fare del male agli altri restano altissimi.

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Per confezionare il loro video quelli di AutoTopNL si sono avvalsi di un pilota professionista, in grado di gestire la situazione con adeguata padronanza del mezzo e con il dovuto livello di buonsenso. Ne deriva un filmato eccitante, che proietta in una dimensione magica.

Protagonista delle riprese, come dicevamo, è una Ferrari 12Cilindri, granturismo a motore anteriore di ultima generazione firmata nello stile da Flavio Manzoni, che ha fatto un eccellente lavoro specie nella vista di 3/4 anteriore e nel profilo laterale.

Meno bene vanno le alchimie espressive dello specchio di coda, alle quali si fatica ad abituarsi, per alcune forzature dialettiche, orientate all’originalità forse più che all’armonia visiva.

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Questa “rossa”, in qualche modo, si connette esteticamente e filosoficamente alla “vecchia” 365 GTB/4 Daytona, di cui è una specie di erede spirituale. Sotto il lungo cofano anteriore della Ferrari 12Cilindri pulsa un V12 aspirato da 6.5 litri, che eroga una potenza massima di 830 cavalli a 9.250 giri al minuto e una coppia di 678 Nm a 7.250 giri al minuto.

Incredibile la sua raffinatezza. Possiamo parlare, senza timore di smentita, di un monumento ingegneristico, degno rappresentante della migliore scuola Made in Italy. Garantisce allunghi fenomenali e un sound inebriante. Al top anche l’elasticità.

Come riferito in altre circostanze, l’80% della coppia è già disponibile a 2.500 giri al minuto. Istantanea la risposta al comando del gas, che fa dimenticare i 1.560 chilogrammi di peso registrati alla bilancia. Tanto vigore giunge al suolo col supporto di un cambio doppia frizione (DCT) a 8 velocità, che passa di rapporto in modo fulmineo.

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Le metriche prestazionali sono di riferimento fra le grosse GT a motore endotermico, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, da 0 a 200 km/h in meno di 7.9 secondi e una punta velocistica di oltre 340 km/h. Eccellente anche la frenata, ben illustrata dagli appena 122 metri richiesti per fermare completamente il veicolo dalla velocità di 200 km/h.

Adesso la parola passa al video, che mostra l’azione a ritmo da decollo della Ferrari 12Cilindri, su alcuni tratti senza limiti delle leggendarie Autobahn tedesche. Buona visione!