Opel Mokka Electric da 249 euro e Frontera Electric da 199 euro al mese ad agosto 2026

Opel rilancia le sue offerte dedicate alle auto elettriche e per il mese di agosto mette in primo piano due dei SUV più importanti della gamma. Nuovo Mokka Electric e Frontera Electric sono disponibili con formule finanziarie differenti, entrambe riservate ai clienti privati e alle vetture in pronta consegna. La prima parte da 249 euro al mese, mentre per Frontera si scende a 199 euro, con le prime due rate addirittura azzerate.

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Opel Mokka Electric e Frontera Electric: le offerte di agosto

Per Opel Mokka Electric Edition con batteria da 54 kWh e motore elettrico da 156 CV viene proposto il leasing Opel Blitz. Il prezzo di listino è di 36.850 euro, mentre grazie alla promozione scende a 32.850 euro. La formula prevede un primo canone anticipato di 13.708 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro.

Alla fine dei 36 mesi il cliente può decidere cosa fare della vettura, con un valore di riscatto fissato a 13.445 euro. Il finanziamento prevede TAN fisso del 2,99 per cento e TAEG del 4,9 per cento. Tra le dotazioni di serie della versione Edition troviamo fari Eco-LED, luci posteriori a LED, climatizzatore automatico monozona e sensori di parcheggio posteriori.

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Diversa e particolarmente aggressiva la proposta dedicata a Opel Frontera Electric Edition, equipaggiata con batteria da 44 kWh e motore da 113 CV. In questo caso il prezzo di listino è pari a 31.050 euro, ma la promozione porta il prezzo a 22.900 euro oppure a 21.900 euro oltre gli oneri finanziari scegliendo il finanziamento Scelta Opel.

L’anticipo richiesto è di 6.165 euro. Una delle caratteristiche più interessanti dell’offerta riguarda però l’inizio dei pagamenti: sono previste due rate da zero euro, mentre le successive 33 rate ammontano a 199 euro al mese, con la prima rata effettiva prevista a novembre 2026. La rata finale, corrispondente al Valore Garantito Futuro, è di circa 13.645 euro.

In questo caso il TAN fisso sale al 7,99 per cento e il TAEG al 10,62 per cento. Frontera Electric Edition offre di serie cerchi in lega bicolore diamantati da 17 pollici, sedili Intelli-Seat riscaldati e fari Full LED.

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Foto Opel

Entrambe le formule prevedono un chilometraggio massimo di 30.000 km in caso di restituzione o sostituzione dell’auto. L’eventuale eccedenza costa 0,06 euro al km per Mokka e 0,10 euro al km per Frontera. Le promozioni Opel sono valide fino al 31 agosto 2026 presso i concessionari aderenti.