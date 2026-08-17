Citroën C4 X in offerta ad agosto: fino a 6.300 euro di sconto e rate da 139 euro

Per la Citroën C4 X agosto porta due promozioni molto diverse tra loro. Una riguarda la versione elettrica ë-C4 X, l’altra la C4 X Hybrid. In entrambi i casi si parla dell’allestimento YOU e di offerte valide fino al 31 agosto 2026, ma cambiano parecchio sia il prezzo sia il modo in cui viene costruito il finanziamento.

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Citroën C4 X: le offerte valide fino a fine agosto

Cominciamo dalla Citroën ë-C4 X YOU da 136 CV. Il prezzo di listino è di 35.650 euro, mentre con la promozione si scende a 33.150 euro. Scegliendo il leasing Citroën Easy Go bisogna mettere sul tavolo un primo canone di 13.259 euro, al quale seguono 35 rate da 199 euro. Alla fine dei tre anni rimane un valore di riscatto di 14.143 euro.

Qui il dato che salta maggiormente all’occhio è il TAN allo 0%, con TAEG dell’1,80%. Nell’offerta è compresa anche la EasyWallbox, quindi chi può ricaricare l’auto a casa si ritrova già con una soluzione dedicata. La versione YOU offre inoltre sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore manuale, schermo centrale da 10 pollici con radio DAB e cerchi in lega da 16 pollici.

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Lo sconto diventa decisamente più consistente passando alla C4 X Hybrid YOU. In questo caso si parte da 30.350 euro di listino e si arriva a 24.550 euro con la normale promozione. Con il finanziamento SimplyDrive D il prezzo indicato scende ulteriormente a 24.050 euro. Rispetto al listino iniziale, quindi, la differenza arriva a 6.300 euro.

La formula prevede un anticipo di 9.188 euro, 35 rate da 139 euro e una rata finale di 14.417 euro. Cambiano però anche i tassi: TAN al 7,99% e TAEG al 10,69%. In entrambi i casi, se alla scadenza si sceglie di restituire o sostituire la vettura, il contratto considera un massimo di 30.000 km.

La Citroën C4 X è entrata nella gamma soltanto pochi anni fa. Presentata nel 2022 e arrivata sulle strade europee nel 2023, ha provato fin dall’inizio a ritagliarsi uno spazio tutto suo.

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Nel 2024 è arrivato anche il restyling, con il nuovo frontale e alcuni interventi nell’abitacolo. Il modello ha trovato più spazio in mercati come Turchia e Medio Oriente, mentre in Europa resta una presenza meno diffusa. In Italia Citroën, considerando l’intera gamma, ha comunque chiuso i primi sette mesi del 2026 con 37.675 immatricolazioni, leggermente meglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.