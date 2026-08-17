Fiat Multipla XR: il render estremo che trasforma la storica monovolume in una belva da strada

Una Fiat Multipla come probabilmente nessuno avrebbe immaginato di vederla. Restomod GT ha pubblicato sui social un nuovo progetto digitale fatto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale dedicato alla celebre monovolume italiana, realizzato su commissione virtuale per Stefano Maucchi. Il risultato si chiama Fiat Multipla XR e porta uno dei modelli più particolari della storia recente di Fiat in un territorio completamente diverso da quello per cui era nato.

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Fiat Multipla XR: il render firmato Restomod GT

Il progetto adotta il kit XR by Forma Corsa, mantenendo riconoscibili forme e proporzioni della Multipla ma stravolgendone il carattere. La carrozzeria viene abbassata quasi fino a terra, le carreggiate diventano molto più larghe e davanti compaiono grandi prese d’aria, splitter pronunciato ed elementi aerodinamici che poco hanno a che vedere con una tranquilla vettura per famiglie.

Le immagini mostrano inoltre minigonne profonde e grandi cerchi bianchi di ispirazione motorsport. Ancora più radicale il posteriore, dominato da un enorme diffusore e da due terminali di scarico centrali. La Fiat Multipla XR resta naturalmente un render e non anticipa alcun progetto ufficiale del costruttore torinese, ma dimostra quanto una silhouette nata oltre venticinque anni fa possa prestarsi a interpretazioni decisamente fuori dagli schemi.

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La Multipla originale arrivò nel 1998 con una soluzione che ancora oggi rimane insolita: sei veri posti disposti su due file da tre. Nonostante una lunghezza inferiore ai quattro metri, offriva anche un bagagliaio da 430 litri, che poteva crescere fino a 1.300 litri intervenendo sui sedili posteriori. Prodotta fino al 2010, divenne famosa tanto per la praticità quanto per un design che divise profondamente il pubblico.

Negli ultimi anni il nome Multipla è tornato più volte al centro delle indiscrezioni. Olivier François aveva già manifestato nel 2024 interesse per l’idea di recuperare in futuro lo spirito del modello, mentre Fiat ha successivamente annunciato una nuova famiglia globale con un modello inedito ogni anno. La stampa britannica ha inoltre collegato la filosofia della Multipla a un futuro modello familiare più grande, indicato come possibile rivale di Dacia Bigster.

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Nel frattempo Fiat ha riportato ufficialmente in scena quell’idea con la Multiplina Concept, piccolo quadriciclo elettrico a quattro posti ispirato alla 600 Multipla del 1956. François l’ha definita parte della visione futura del marchio per una mobilità più semplice e accessibile.

Non è dunque detto che una nuova Multipla tradizionale arrivi davvero. Ma tra concept ufficiali, indiscrezioni e progetti digitali come questa Fiat Multipla XR, il nome continua evidentemente ad avere ancora parecchio da raccontare.