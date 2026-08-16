Nuova Jeep Cherokee, svolta per Stellantis: sarà la prima vettura prodotta in America su STLA One

Stellantis ha deciso che sarà la nuova Jeep Cherokee ad aprire una fase completamente nuova per il gruppo negli Stati Uniti. La prossima generazione del SUV sarà infatti il primo modello americano costruito sulla piattaforma STLA One, l’architettura modulare presentata lo scorso maggio e sulla quale il gruppo intende basare una parte importante della sua futura gamma.

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La nuova Jeep Cherokee verrà prodotta nello stabilimento di Belvidere in Illinois, a circa 100 km da Chicago. Per la fabbrica americana si tratta di un ritorno importante, visto che Stellantis punta a rimetterla al centro dei suoi programmi industriali dopo un lungo periodo di stop. E non ci sarà soltanto la Cherokee: secondo quanto annunciato dal gruppo, a Belvidere verranno assemblati almeno due modelli sviluppati sulla nuova piattaforma.

Stellantis investe ancora di più su Belvidere

Per preparare lo stabilimento alla ripartenza, Stellantis ha deciso anche di aumentare gli investimenti. Dai 600 milioni di dollari annunciati inizialmente si passerà infatti a oltre 800 milioni, una cifra che servirà ad aggiornare le linee e rendere la fabbrica adatta alla produzione dei nuovi modelli.

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Una parte del lavoro è già stata fatta. Fino a luglio 2026 sono stati spesi più di 60 milioni di dollari per interventi che hanno riguardato praticamente tutte le aree principali dello stabilimento, dallo stampaggio alla carrozzeria, fino alla verniciatura e all’assemblaggio finale.

Belvidere dovrà inoltre essere in grado di costruire le diverse versioni della futura Cherokee, indipendentemente dal tipo di motorizzazione. Ed è proprio questa flessibilità uno dei punti sui quali Stellantis sta insistendo maggiormente con STLA One.

I tempi per vedere il nuovo SUV nelle concessionarie saranno comunque abbastanza lunghi. Le prime Jeep Cherokee di pre-produzione dovrebbero uscire dalle linee nella prima metà del 2028, mentre la produzione vera e propria destinata alla vendita è prevista nella seconda metà del 2029.

Per Antonio Filosa, CEO di Stellantis, questa scelta permetterà di avere una Cherokee più competitiva e, nello stesso tempo, di sfruttare meglio la presenza industriale del gruppo negli Stati Uniti.

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Il ritorno di Belvidere fa parte di un piano molto più ampio. Stellantis ha infatti previsto di investire oltre 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, coinvolgendo anche gli stabilimenti presenti in Ohio, Michigan e Indiana.

Sul fronte dei modelli, invece, il programma prevede 11 novità assolute e 12 vetture rinnovate in Nord America nello stesso periodo. La nuova Cherokee sarà una delle più importanti: oltre a riportare in primo piano uno dei nomi storici di Jeep, avrà il compito di inaugurare sul mercato americano la nuova piattaforma STLA One.