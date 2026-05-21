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Stellantis svela STLA One: la piattaforma globale che punta a tagliare costi e tempi di sviluppo

Stellantis presenta STLA One, la nuova architettura modulare multi-energia pensata per semplificare lo sviluppo dei futuri modelli e migliorare efficienza e competitività. Debutto nel 2027, la piattaforma coprirà i segmenti B, C e D, integrerà tecnologie digitali avanzate e soluzioni batterie evolute, con l’obiettivo di supportare oltre 30 modelli entro il 2035.

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STLA One

Stellantis guarda al futuro con STLA One, la nuova architettura modulare pensata per semplificare lo sviluppo dei prossimi modelli e rafforzare la competitività del gruppo. La piattaforma nasce per supportare diverse tipologie di alimentazione e veicoli di dimensioni differenti, con una logica multi-energia ma progettata per evitare inutili complessità.

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Stellantis STLA One verrà lanciata nel 2027 ed è progettata per riunire cinque diverse piattaforme in un’unica architettura scalabile

Il progetto è uno dei pilastri della nuova strategia industriale del gruppo. Stellantis punta infatti a concentrare una parte crescente della produzione su poche piattaforme globali, più flessibili e condivise. Entro il 2030, l’obiettivo è realizzare il 50% dei volumi su tre architetture principali, con un riutilizzo dei componenti fino al 70%. Una scelta che dovrebbe consentire tempi di sviluppo più brevi, maggiore stabilità per i fornitori e una migliore efficienza economica.

Secondo Stellantis, STLA One potrà contribuire a un miglioramento dell’efficienza dei costi fino al 20%, grazie alla modularità per design e a nuove soluzioni dedicate alle batterie. La piattaforma coprirà i segmenti B, C e D, diventando quindi una base tecnica per modelli compatti, medi e di fascia superiore.

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“STLA One è un chiaro esempio di una strategia realmente modulare”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. L’obiettivo è offrire “la flessibilità di una piattaforma multi-energia” senza penalizzare l’efficienza dei diversi sistemi di propulsione.

A regime la nuova architettura potrà supportare oltre 30 modelli e superare i 2 milioni di unità entro il 2035. Numeri che mostrano quanto questa piattaforma sia destinata a pesare nel futuro industriale del gruppo.

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Sul fronte tecnologico, STLA One integrerà STLA Brain, STLA SmartCockpit e lo steer-by-wire, aprendo la strada a un’esperienza di bordo più digitale e personalizzabile. Importante anche il capitolo batterie: più soluzioni LFP, integrazione cell-to-body e compatibilità con architettura a 800 volt.

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Il debutto è previsto nel 2027. Per Stellantis, STLA One diventa dunque per il gruppo guidato da Antonio Filosa il modo di rendere più rapido, efficiente e competitivo il percorso verso la prossima generazione di auto.

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