Lancia Delta HF Integrale EVO 2: esemplare da 447 mila km ancora in piena efficienza | Video

Le auto sportive, quasi sempre, sono anche delicate, perché spremute meccanicamente a livelli più alti delle altre, nella ricerca delle performance e della finezza tecnologica. Per questo hanno bisogno di cure costanti e attenzioni maggiori. Talvolta, però, si rendono protagoniste di sorprendenti maratone, come quella compiuta nel suo ciclo di vita da una Lancia Delta HF Integrale EVO 2, che ha macinato fino ad oggi la bellezza di 447 mila chilometri, vissuti spesso a ritmo molto allegro.

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Di questo esemplare si occupa il canale YouTube di PURE BM, che ne mostra l’efficienza attuale durante una prova su strada. Un’opportunità unica e forse irripetibile per gli autori del servizio, non solo per il lignaggio dell’auto, ma anche e soprattutto per la grande percorrenza accumulata negli anni.

Nella didascalia del filmato viene messo in risalto come incontrare un’icona del genere con un chilometraggio così elevato sia la prova definitiva della capacità delle auto d’epoca e delle versioni speciali di trascorrere attivamente la loro vita, senza essere costrette a impolverarsi in un garage.

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A dispetto dell’uso massivo, la Lancia Delta HF Integrale EVO 2 in esame versa in condizioni straordinarie. Evidentemente, quando si hanno le accortezze giuste, anche le auto spinte possono durare a lungo, pur facendone un uso sportivo. Lo scenario scelto per la prova sono le strade ad alta quota, più precisamente quelle di un passo montano.

Le sinuose alchimie di queste arterie viarie, abbinate ai cambi altimetrici, regalano emozioni di guida pure, specie a bordo di una hot hatch come questa. La Lancia Delta HF Integrale EVO 2 è un classico senza tempo. Proprio come i grandi vini invecchiati in cantina, aumenta il suo appeal col passare degli anni. Oggi, più che mai, infiamma i cuori dei collezionisti, pronti a investire cifre davvero alte (forse anche troppo) per mettere un esemplare della specie in garage.

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Versione stradale di punta della leggendaria vettura da gara che ha dominato la scena mondiale dei rally dal 1988 al 1993, dove mise a segno sei titoli consecutivi, questa berlina porta subito la mente al mondo delle corse. Sotto le linee squadrate e aggressive del corpo vettura pulsa un motore a 4 cilindri sovralimentato da 2.0 litri con 16 valvole capace di erogare 215 cavalli di potenza massima a 5.750 giri al minuto e 314 Nm di coppia a 2.500 giri al minuto. L’unità propulsiva si giova di una raffinata gestione elettronica e di una turbina Garrett dedicata.

Questa energia, esercitata su un peso di 1.357 chilogrammi, permette alla Lancia Delta HF Integrale EVO 2 di segnare metriche prestazionali di grande lignaggio, degne della sua fama, anche se non da primato assoluto. Si fissa a quota 220 km/h la velocità massima, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 5,7 secondi.

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La trazione integrale assicura una tenuta di strada formidabile, permettendole di rivaleggiare persino con le supercar più blasonate sui tracciati misti e tortuosi. Guidare questa vettura regala l’inconfondibile sensazione di trovarsi a bordo di un’auto da corsa catapultata fuori dalle prove speciali.

Nonostante il veloce scorrere del tempo, la “belva” torinese continua a sedurre, mantenendo alta la sua presa anche sulle nuove generazioni automobilistiche. Il merito è della grinta estetica e del carattere bellicoso, che continuano a regalare scariche di adrenalina pure. La Lancia Delta HF Integrale EVO 2 è proprio un purosangue di razza. A voi il video. Buona visione!