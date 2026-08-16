Jeep Renegade mette tutti in fila: è lei il SUV da comprare in Brasile nel 2026

La Jeep Renegade continua a essere uno dei punti di riferimento del marchio americano in Brasile, mercato nel quale il SUV prodotto a Goiana è riuscito negli anni a costruirsi una posizione particolarmente solida. A confermare il buon momento del modello arriva adesso un nuovo riconoscimento: la versione Renegade Altitude ha conquistato il primo posto nel premio Best Buy 2026 organizzato dalla rivista brasiliana Quatro Rodas, imponendosi tra i SUV con un prezzo fino a 150.000 real brasiliani.

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Jeep Renegade premiata in Brasile: la Altitude convince per prezzo, dotazioni e prestazioni

Il Best Buy tiene conto di numerosi elementi che incidono realmente sulla scelta di un automobilista, dal rapporto tra prezzo e contenuti ai costi dei ricambi, passando per assicurazione, garanzia e comfort. Proprio per questo in casa Jeep il risultato ottenuto dalla Jeep Renegade viene considerato particolarmente significativo.

La Altitude utilizza il motore T270, capace di sviluppare fino a 176 CV, abbinando prestazioni brillanti a una dotazione che con il model year 2027 è stata ulteriormente arricchita. Hugo Domingues, responsabile Jeep per il Sud America, ha sottolineato come il riconoscimento premi soprattutto il valore offerto dal modello rispetto all’investimento richiesto, ricordando il lavoro svolto per aumentare tecnologia e raffinatezza senza snaturare l’identità della Jeep Renegade.

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Ed è proprio l’abitacolo una delle aree che hanno ricevuto gli interventi più evidenti. La plancia è stata aggiornata con un nuovo sistema multimediale da 10,1 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale da 7 pollici. Cambiano anche i rivestimenti dei sedili, il pomello del cambio e la console centrale, che integra adesso anche le bocchette di ventilazione dedicate ai passeggeri posteriori.

Jeep è intervenuta pure sull’esterno. La Renegade adotta una nuova interpretazione della classica griglia a sette feritoie, paraurti ridisegnati, nuove grafiche per le luci diurne e cerchi in lega da 17 o 18 pollici. Rimane inoltre quell’impostazione robusta che fin dal debutto ha rappresentato uno dei tratti distintivi del SUV.

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La gamma brasiliana non si limita comunque alla Altitude. Per le versioni Longitude e Sahara sono disponibili anche motorizzazioni MHEV, segnale di come Jeep stia continuando ad ampliare l’offerta della Renegade in uno dei mercati nei quali il modello continua a trovare maggiore consenso. Il premio di Quatro Rodas conferma dunque che, nonostante gli anni trascorsi dal debutto, la Jeep Renegade ha ancora parecchie carte da giocare.