Maserati Ghibli Spyder: la classica per un’estate 2026 in stile Dolce Vita

Vivere l’estate in compagnia di un’auto classica scoperta può essere una fantastica sorgente emotiva, che dà linfa al piacere. La Maserati Ghibli Spyder è uno strumento adatto, meglio se in compagnia di un mezzo dei nostri giorni, più idoneo a soddisfare le necessità di matrice, diciamo, ordinaria.

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Quando giunge il tramonto, concedersi una passeggiata sulla vettura del “tridente“, vivendo a cielo aperto le emozioni di un lungomare o di una strada sinuosa, può essere fantastico. Un modo ulteriore per staccare la spina dallo stress dei nostri tempi.

Questa scultura en plein air porta la firma di Giorgetto Giugiaro, grande maestro del design automobilistico, che ha conferito al modello delle linee pulite e slanciate, per Ghia. Le proporzioni sono quelle tradizionali delle sportive coi buoi davanti al carro: cofano anteriore lungo, parabrezza inclinato, abitacolo arretrato.

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La Maserati Ghibli Spyder è una biposto che cattura il cuore. Ideale per le coppie romantiche in cerca di emozioni elettrizzanti, riesce a soddisfare al meglio i bisogni sensoriali.

In pochi minuti è possibile passare dalla configurazione chiusa a quella aperta. Con l’esperienza si acquisisce un certo automatismo, che accelera i tempi di esecuzione della procedura. Una volta aperta, la capote in tela si ripiega perfettamente sotto il pannello posteriore, dietro ai sedili, in posizione felicemente nascosta.

Foto Maserati

Alcuni clienti chiesero un tettuccio rigido asportabile, sicuramente meno pratico, anche se più protettivo nei mesi invernali. Pochissimi gli esemplari allestiti in questo modo: si pensa siano circa 20-25. La vera magia della Maserati Ghibli Spyder prende forma con la copertura standard, sicuramente più romantica e affascinante.

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Questa vettura fu una delle ultime disegnate da Giorgetto Giugiaro per Ghia, prima di fondare l’Italdesign, suo studio personale di consulenza. Sotto il lungo cofano anteriore della scoperta del “tridente” pulsa un motore a 8 cilindri, offerto in due declinazioni. La versione standard da 4.7 litri fu infatti affiancata da quella con motore da 4.9 litri, che diede vita alla più prestazionale Spider SS.

Quest’ultima gode della spinta di 335 cavalli di razza, che la portano in fretta fino alla velocità massima di 270 km/h. Molto sportivo il suo temperamento, con una risposta molto incisiva. Ogni colpo sul pedale del gas schiaccia al sedile.

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Per le sue performance, il suo comfort, il suo prestigio e il suo look sorprendente, la Maserati Ghibli Spyder SS fu molto amata dagli appassionati e molto ricercata dai clienti. Alcuni di questi appartenevano al cosiddetto jet-set. Delle 125 auto della specie vendute nell’arco dei cinque anni di commercializzazione, solo un quinto fu realizzato in versione SS.

A richiesta, era possibile equipaggiare la scoperta del “tridente” con il cambio automatico. Un numero importante di esemplari prese forma in questa configurazione, complice anche il fatto che gli Stati Uniti rappresentavano in quel periodo storico il principale mercato di sbocco.

Alla fine degli anni ’70, al Motorshow di Torino, vennero svelate alcune piccole modifiche alla gamma delle Maserati Ghibli, che interessarono pure la Spyder. Gli interventi si focalizzarono sui gruppi ottici anteriori, sul cruscotto e sui poggiatesta. Parliamo di piccoli ma significativi dettagli, capaci di fare la differenza.

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Foto Maserati

Scheda tecnica Maserati Ghibli Spyder

Anni di produzione: 1969 – 1973

Cilindrata: 4.719 centimetri cubi

Velocità massima: 265 km/h

Codice modello: Tipo AM115/S

Tipologia di carrozzeria: spider biposto

Design: Giugiaro (Ghia)

Esemplari prodotti: 83

Telaio: tubolare con pianale portante in acciaio

Peso a secco / in ordine di marcia: 1.660 kg

Configurazione motore: V8 a 90°, doppio albero a camme in testa

Potenza massima: 330 CV a 6.000 giri al minuto

Scheda tecnica Maserati Ghibli Spyder SS

Anni di produzione: 1969 – 1973

Cilindrata: 4.930 centimetri cubi

Velocità massima: 285 km/h

Codice modello: Tipo AM115/S49

Tipologia di carrozzeria: spider biposto

Design: Giugiaro (Ghia)

Esemplari prodotti: 45

Telaio: tubolare con pianale portante in acciaio

Peso a secco / in ordine di marcia: 1.660 kg

Configurazione motore: V8 a 90°, doppio albero a camme in testa

Potenza massima: 335 CV a 5.500 giri al minuto

Fonte | Maserati