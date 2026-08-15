BMW Serie 3 2028: un render la immagina più muscolosa e lontana dalla Neue Klasse

La futura BMW Serie 3 non ha ancora mostrato il proprio aspetto definitivo, ma l’attesa ha già spinto il designer Giorgi Tedoradze a immaginare una possibile evoluzione della berlina tedesca. Il progetto pubblicato dall’artista digitale non è collegato alla casa automobilistica di Monaco e non anticipa necessariamente il modello di produzione, proponendo piuttosto una strada stilistica alternativa rispetto al linguaggio introdotto dalla famiglia Neue Klasse.

Advertisement

BMW Serie 3, un render immagina l’alternativa allo stile Neue Klasse

Il progetto conserva alcuni elementi riconoscibili dell’attuale generazione e li inserisce in una carrozzeria più bassa e levigata. I fari diventano molto sottili e vengono attraversati da una firma luminosa orizzontale, mentre il doppio rene mantiene dimensioni relativamente contenute, evitando sia lo sviluppo verticale della Serie 4 sia l’impostazione minimalista scelta per le nuove elettriche BMW. Le fiancate rinunciano alle nervature più marcate e accompagnano lo sguardo verso una coda corta, creando un legame visivo più evidente con una coupé a quattro porte.

BMW sta preparando il futuro della sua berlina seguendo due strade differenti. Nell’agosto 2026 lo stabilimento di Monaco ha iniziato a produrre la nuova i3 elettrica, uno dei primi modelli sviluppati secondo i principi tecnici e digitali della Neue Klasse. Accanto alla vettura a batteria dovrebbe arrivare anche una nuova generazione della Serie 3 con motori a combustione, sebbene BMW non abbia ancora definito ufficialmente l’architettura, le motorizzazioni e l’organizzazione della gamma.

Advertisement

Secondo le anticipazioni circolate negli ultimi mesi, la futura berlina termica dovrebbe adottare alcuni contenuti visivi e tecnologici sviluppati per la i3 senza utilizzarne necessariamente la stessa architettura elettrica. I prototipi avvistati durante i collaudi restano però pesantemente camuffati, rendendo prematuro qualsiasi confronto preciso con il render.

Invece di trasformare la Serie 3 in una versione ridotta della i3, il designer prova a rendere quindi più contemporanee le proporzioni e i tratti dell’attuale modello, conservando la continuità che ha caratterizzato molte generazioni della berlina bavarese. L’unico elemento confermato riguarda l’avvio produttivo della nuova i3, annunciato ufficialmente dalla casa automobilistica, mentre le forme della prossima Serie 3 restano ancora tutte da scoprire.