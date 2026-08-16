Leapmotor accelera in Brasile: la B10 Ultra-Hybrid è la nuova arma del marchio partner di Stellantis

Leapmotor continua a muoversi con decisione in Brasile, dove nei prossimi giorni mostrerà una delle novità più interessanti della sua gamma. Dopo la C10 Ultra-Hybrid, il marchio cinese legato a Stellantis si prepara infatti a presentare anche la nuova Leapmotor B10 Ultra-Hybrid, attesa all‘Interlagos Festival 2026, in programma dal 27 al 30 agosto all’autodromo José Carlos Pace di San Paolo.

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La B10 arriverà dunque in Brasile anche con tecnologia REEV, una soluzione che Leapmotor considera particolarmente adatta a quei clienti attratti dalla guida elettrica ma ancora poco convinti dall’idea di dipendere completamente dalle colonnine di ricarica.

Leapmotor B10 Ultra-Hybrid: elettrica sì, ma senza l’ansia della ricarica

Il principio alla base del sistema è diverso da quello di un normale ibrido. Sulla B10 Ultra-Hybrid è sempre il motore elettrico a occuparsi della trazione. L’unità a benzina, invece, non muove direttamente le ruote e viene utilizzata esclusivamente per produrre elettricità quando la carica della batteria comincia a scendere.

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Questo permette alla vettura di conservare una guida molto vicina a quella di un’elettrica vera e propria, con coppia disponibile subito e senza i passaggi da un motore all’altro tipici di molte ibride. La differenza emerge soprattutto quando bisogna affrontare un viaggio più lungo: se non ci sono colonnine disponibili, è sufficiente fare rifornimento e il motore termico può continuare ad alimentare il sistema.

Per quanto riguarda il resto della vettura, la nuova versione riprenderà diversi contenuti già visti sulla B10 Electric. Nell’abitacolo ci sarà lo schermo centrale da 14,6 pollici, con Android Auto e Apple CarPlay wireless, oltre a spazio sufficiente per cinque adulti. Leapmotor ha previsto anche rivestimenti anallergici certificati OEKO-TEX, una scelta che punta ad aumentare ulteriormente la sensazione di qualità a bordo.

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La dotazione di sicurezza comprende sette airbag e il sistema Leap Pilot di livello 2, mentre la B10 ha già ottenuto il massimo punteggio nei test Euro NCAP.

Non tutto, però, è stato ancora svelato. Leapmotor ha anticipato che la B10 Ultra-Hybrid destinata al Brasile avrà alcune caratteristiche specifiche che verranno mostrate direttamente a Interlagos.

Durante l’evento ci sarà spazio anche per B10 Electric, C10 Electric e C10 Ultra-Hybrid, oltre ad altri modelli ancora da annunciare. Il messaggio del marchio è abbastanza chiaro: il Brasile avrà un ruolo sempre più importante nella crescita internazionale di Leapmotor e la tecnologia REEV sarà uno degli strumenti principali per provare a conquistare nuovi clienti.