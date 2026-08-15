Porsche celebra i 100 anni del Nürburgring con una 911 GT3 in edizione limitata

Porsche celebrerà il centenario del Nürburgring con una 911 GT3 destinata esclusivamente al mercato tedesco e prodotta in appena 100 esemplari. La serie speciale potrà essere ordinata da settembre 2026, mentre le consegne inizieranno nel 2027, anno in cui il circuito festeggerà un secolo dall’apertura avvenuta il 18 giugno 1927.

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Porsche celebra i cento anni del Nürburgring con una 911 GT3 per pochi

La personalizzazione sviluppata per la 911 GT3 100 Jahre Nürburgring prende spunto dalla storia sportiva del tracciato senza modificare radicalmente la carrozzeria. I clienti potranno scegliere tra le tinte White e GT Silver Metallic, entrambe abbinate a dettagli verdi e a cerchi forgiati da 20 e 21 pollici verniciati California Gold. Sulle fiancate compare una grafica dedicata al circuito, completata da un numero di gara personalizzabile da 0 a 999 e realizzato con caratteri ispirati ai graffiti della Nordschleife.

Lo stesso legame prosegue nell’abitacolo, dove il verde viene utilizzato per il roll-bar e per la parte posteriore del sedile del conducente. La scritta Welcome to Green Hell richiama invece il soprannome attribuito al Nürburgring, inserendosi in un allestimento che punta più sul valore collezionistico e sulla personalizzazione che su un incremento delle prestazioni di serie.

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La meccanica rimane infatti quella della normale 911 GT3, ordinabile con cambio manuale a sei rapporti oppure con trasmissione PDK a sette marce. Chi desidera una configurazione più estrema potrà aggiungere il Manthey Kit, disponibile con finiture coordinate alla vettura e sviluppato intervenendo su aerodinamica, assetto e impianto frenante. In questa configurazione il carico aerodinamico raggiunge 540 chilogrammi a 285 km/h, mentre il pilota Ayhancan Güven ha completato un giro della Nordschleife in 6 minuti, 50 secondi e 853 millesimi.

Porsche Design proporrà inoltre un Chronograph 1 coordinato, acquistabile esclusivamente dai proprietari della serie speciale. Il programma Sonderwunsch permetterà ulteriori interventi individuali, mentre la Manthey Experience offrirà ai clienti la possibilità di approfondire il comportamento della vettura sul circuito. Nel frattempo, la casa automobilistica potrebbe dire addio in anticipo ad un modello che non sta ottenendo ottimi riscontri sul mercato.