Una fantastica Alfa Romeo 1900C SSZ “Lusso” del 1957 all’asta a Pebble Beach

Un’Alfa Romeo 1900C SSZ “Lusso” del 1957 è fra le auto più interessanti dell’asta di Gooding Christie’s in svolgimento a Pebble Beach (California). Fra i suoi punti di forza la straordinaria rarità. Solo, 3 infatti, gli esemplari così allestiti nell’anno della sua nascita.

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A livello stilistico, la vettura milanese non fatica a guadagnare la scena, per le vigorose alchimie visive, degne del blasone di un marchio il cui passato è di altissimo lignaggio. Si notano, in particolare, il frontale ribassato e il tetto a doppia bolla, che mette subito in chiaro la paternità dell’opera, frutto dell’estro creativo di Zagato.

Evoluzione suprema dell’Alfa Romeo 1900 con carrozzeria Zagato, la 1900C SSZ “Lusso” è una raffinata gran turismo con l’apparato genetico delle auto da corsa. L’esemplare offerto alla tentazione dei potenziali acquirenti porta il numero di telaio 10593. Oggi, come allora, si rivolge a un pubblico di intenditori, dai gusti raffinati e dal portafogli ampiamente dimensionato.

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Per la sua eccezionale provenienza e l’idoneità a partecipare ai più esclusivi eventi automobilistici e concorsi d’eleganza al mondo, l’Alfa Romeo 1900C SSZ “Lusso” ha le credenziali giuste per suscitare un forte interesse da parte dei collezionisti desiderosi di mettere in garage un “biscione” speciale degli anni Cinquanta.

Le stime degli specialisti, per l’esemplare messo all’asta, danzano in un range da 1.250.000 a 1.750.000 dollari. Nobile la sua provenienza. Questa coupé è stata una stella della rinomata collezione Rosso Bianco di Peter Kaus. Poi ha fatto la gioia di intenditori come Paul Schouwenberg, Craig Davis e Mark Gessler.

Diversi gli eventi prestigiosi cui ha preso parte nel corso degli anni. Adesso è stata dichiarata eleggibile per la 1000 Miglia 2027, offrendo così al nuovo proprietario l’opportunità di potersi candidare all’edizione del centenario della mitica “Freccia Rossa”.

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L’Alfa Romeo 1900C SSZ “Lusso” fece tesoro dell’esperienza maturata da Zagato nel mondo delle corse. Questa vettura si offriva agli sguardi con un design sofisticato e molto intrigante. Sicuramente il carisma non le faceva difetto. Impossibile confonderla con altre auto.

Completata nel maggio del 1957, la coupé messa all’asta a Pebble Beach è unica nel suo genere. Si ritiene sia la sola della specie ad essere dotata di un cambio a leva sul pavimento anziché del più comune cambio al volante. Parte che per un breve periodo fu usata persino da Elio Zagato.

Membri della famiglia Zagato, tra cui Andrea e Marella Rivolta Zagato, così come il responsabile del design di Stellantis Ralph Gilles, hanno guidato l’auto alla 1000 Miglia in diverse occasioni. Acquistata dall’attuale proprietario nel 2018, l’Alfa Romeo 1900C SSZ “Lusso” è stata sottoposta a un accurato restauro di altissimo livello. Oggi versa in condizioni da concorso. Per la carrozzeria è stata scelta un’elegante tonalità Amaranto, fedele alle nuance dell’epoca, perfettamente abbinata agli interni in pelle bicolore.

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Foto da profilo Facebook Gooding Christie’s Foto da profilo Facebook Gooding Christie’s Foto da profilo Facebook Gooding Christie’s Foto da profilo Facebook Gooding Christie’s

Fonte | Gooding Christie’s