Fiat Hyper Panda: 400 CV per trasformare la Panda in una piccola supercar

Immaginare una Fiat Panda con 400 cavalli, trazione integrale e prestazioni da vera sportiva significa portare uno dei modelli più razionali della storia dell’auto italiana esattamente dalla parte opposta. È quello che ha fatto Tommaso D’Amico con la sua Fiat Hyper Panda Concept, un progetto digitale che trasforma la celebre utilitaria in qualcosa di molto più estremo, senza però cancellarne del tutto l’identità.

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Naturalmente Fiat non ha nulla a che fare con questo progetto e non esistono indicazioni su una possibile produzione. Si tratta di un render nato dalla fantasia del designer, che ha provato a immaginare cosa potrebbe succedere se la Panda venisse reinterpretata come una piccola belva ad alte prestazioni.

Le proporzioni di base restano compatte e piuttosto verticali, ma tutto il resto cambia parecchio. La vettura appare molto più larga, con passaruota pronunciati, assetto ribassato e una presenza decisamente più aggressiva. Il frontale è caratterizzato da una grande fascia nera con firma luminosa Pixel LED e logo FIAT al centro, mentre nella zona inferiore trovano spazio prese d’aria di dimensioni generose e uno splitter in fibra di carbonio.

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Anche la parte posteriore segue la stessa filosofia. Qui troviamo un grande spoiler sospeso, un estrattore molto marcato, terminali di scarico centrali e gruppi ottici verticali. Il tutto viene completato da cerchi forgiati da 20 pollici, impianto frenante carboceramico e numerosi dettagli in carbonio lasciato a vista.

Fiat Hyper Panda: fino a 400 cavalli nella versione più estrema

D’Amico ha immaginato anche due possibili configurazioni meccaniche. La prima prevede un 2.0 turbo benzina da 320 CV e 450 Nm, abbinato a un cambio doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale.

Ancora più esagerata sarebbe la seconda versione, dotata di un 1.6 Turbo Hybrid AWD affiancato da un motore elettrico sull’asse posteriore. In questo caso la potenza complessiva arriverebbe a circa 400 CV, con 550 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h viene ipotizzato in circa 3,8 secondi, mentre la velocità massima supererebbe i 260 km/h.

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Una Panda così, chiaramente, oggi non rientra nei programmi di Fiat. Il marchio sta seguendo una strada molto diversa, puntando su modelli accessibili e pensati per grandi volumi. La Grande Panda rappresenta uno dei cardini di questa nuova fase, mentre la 500 Hybrid ha riportato una motorizzazione termica nella famiglia della 500 più recente.

Proprio per questo la Fiat Hyper Panda rimane soprattutto un esercizio di fantasia. Ma è anche un modo divertente per vedere fino a che punto potrebbe essere trasformato uno dei nomi più conosciuti di Fiat senza renderlo completamente irriconoscibile.