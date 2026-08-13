Lancia Corse HF all’attacco in Repubblica Ceca: il titolo europeo è ancora tutto da giocare

Agosto non concede pause a Lancia Corse HF, che nel pieno dell’estate torna subito in azione nel FIA ERC. Il quinto appuntamento della stagione porta squadre ed equipaggi sulle strade del Barum Czech Rally Zlín 2026, gara che apre di fatto la parte decisiva del campionato. Le classifiche sono ancora molto corte e Lancia arriva in Repubblica Ceca con più di un obiettivo concreto, dalla lotta assoluta in Rally2 fino alle battaglie nello Junior ERC e nell’ERC4.

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Lancia Corse HF pronta alla battaglia al Barum Czech Rally Zlín

Il rally ceco non sarà certo una passeggiata. Il programma prevede 205,79 chilometri cronometrati distribuiti su 13 prove speciali, su un asfalto veloce e tortuoso che, con le temperature elevate previste, metterà alla prova tanto le vetture quanto gli equipaggi.

Si comincia venerdì 14 agosto con la spettacolare prova notturna di Zlín, lunga 9,57 km. Sabato sarà invece la giornata più impegnativa, con due passaggi sulle speciali di Pohořelice, Troják e Bunč per un totale di 121,85 km cronometrati. Domenica il gran finale con Pindula, Semetín e Kateřinice, anche in questo caso da affrontare due volte.

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Lancia arriva all’appuntamento come terza forza nella classifica Team, distante appena tre punti dalla seconda posizione. Tutti gli occhi saranno però soprattutto sulla Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale di Andrea Mabellini e Virginia Lenzi. L’equipaggio si trova a 23 punti dalla vetta della classifica assoluta, occupata dall’esperto Teemu Suninen.

Mabellini ha già conquistato quattro prove speciali nel corso della stagione e si presenterà a Zlín per la quinta volta in carriera. Conosce quindi bene un rally nel quale, lo scorso anno, riuscì a salire sul terzo gradino del podio. Dopo la sfortuna incontrata in Scandinavia, che gli è costata punti pesanti, l’obiettivo è tornare a spingere per riaprire ulteriormente la corsa al titolo.

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La situazione è ancora più interessante nelle categorie inferiori. Davide Pesavento e Alessio Angeli, sulla Ypsilon Rally4 HF, arrivano da una prima parte di stagione di alto livello: vittoria al Rally di Roma Capitale e terzi posti in Svezia e Polonia. Pesavento guida sia la Junior ERC sia l’ERC4, ma alle sue spalle c’è un altro pilota Lancia, Tommaso Sandrin, distante soltanto tre punti.

A completare lo schieramento ci saranno Francesco Dei Ceci con Christian Vizzaccaro e Sebastian Dallapiccola con Lorenzo Mattucci. Per Lancia sarà quindi un altro fine settimana importante non soltanto per i risultati, ma anche per continuare a far crescere il progetto Ypsilon Rally. A questo punto della stagione, però, lo sviluppo conta fino a un certo punto: a Zlín iniziano davvero a pesare i punti.