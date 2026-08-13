Nuova Opel Corsa, e se cambiasse completamente volto? Il render che immagina la prossima generazione

Come potrebbe cambiare Opel Corsa con la prossima generazione? In attesa di vedere quali scelte farà davvero la casa di Rüsselsheim, a provare a dare una risposta è Sezer Design. Il creatore digitale ha pubblicato sui social un render che immagina una Corsa completamente nuova, dentro e fuori. Naturalmente non c’è nulla di ufficiale: stile, proporzioni e dettagli appartengono esclusivamente alla fantasia dell’autore e non anticipano un progetto Opel.

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Nuova Opel Corsa: un render prova a immaginarla così

La trasformazione immaginata da Sezer Design è piuttosto netta. Davanti compare un’evoluzione molto sottile dell’Opel Vizor, con una fascia nera che attraversa l’intero frontale e integra il logo illuminato. I fari quasi scompaiono all’interno della stessa linea, mentre il paraurti è molto più geometrico rispetto a quello della Corsa attuale.

Anche le proporzioni cambiano. Il cofano appare basso, le ruote sono molto grandi e il tetto nero crea un forte contrasto con la carrozzeria verde. Dietro ritroviamo una fascia luminosa orizzontale con il Blitz al centro e la scritta Corsa ben distanziata sul portellone. Il render di questa nuova Opel Corsa mostra persino l’abitacolo, dove Sezer Design immagina due display affiancati, pochi comandi fisici e un’impostazione molto più minimalista.

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Corsa, del resto, ha avuto parecchie vite. La prima generazione debuttò nel 1982 e fu costruita nel nuovo stabilimento di Saragozza. Da allora sono arrivate sei generazioni e il modello ha superato ormai i 15 milioni di esemplari, diventando uno dei nomi più importanti nella storia di Opel.

L’attuale Corsa è la sesta generazione, arrivata nel 2019 e profondamente aggiornata nel 2023 con l’introduzione del nuovo Vizor, una plancia più digitale e una gamma ulteriormente elettrificata. Nel 2026 la sua carriera prosegue anche con la nuova Corsa GSE elettrica da 281 CV, destinata ad arrivare sul mercato entro la fine dell’anno.

Per la generazione successiva qualcosa, però, Opel ha già iniziato a dirlo. La nuova Opel Corsa utilizzerà la nuova architettura STLA ONE di Stellantis, la piattaforma modulare che dal 2027 coprirà i segmenti B, C e D e potrà ospitare differenti tipologie di propulsione. Opel non ha ancora comunicato una data di debutto né mostrato il design della prossima Corsa, quindi l’aspetto immaginato da Sezer Design resta, almeno per ora, soltanto una suggestiva ipotesi.