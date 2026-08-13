Opel Astra compie 35 anni: dalla rivoluzione del 1991 alla nuova generazione elettrificata

Opel Astra festeggia 35 anni e lo fa mentre la sua storia entra in una fase completamente nuova. Oggi la compatta tedesca può essere scelta elettrica, plug-in hybrid, ibrida o diesel e offre tecnologie che nel 1991 sarebbero sembrate fantascienza. Eppure molte delle idee alla base dell’Astra moderna, spazio, sicurezza, efficienza e attenzione alle esigenze quotidiane, erano già presenti sulla prima generazione che portò questo nome.

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Opel Astra: 35 anni fa iniziava una storia destinata a diventare un successo

La Astra F debuttò nel 1991 raccogliendo l’eredità della Kadett, ma Opel decise di cambiare nome e adottare quello già utilizzato dalla britannica Vauxhall. La nuova compatta arrivò in un periodo in cui gli automobilisti cominciavano a prestare maggiore attenzione a consumi, emissioni e sicurezza, senza però voler rinunciare al comfort.

Opel Astra F Fünftürer (1991-94)

La risposta di Opel fu un modello più spazioso del precedente pur mantenendo dimensioni esterne simili. Il parabrezza venne spostato in avanti di 74 millimetri, guadagnando spazio per testa e ginocchia, mentre l’aerodinamica rimaneva particolarmente curata: la sportiva GSi arrivava a un coefficiente di resistenza di appena 0,30.

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La gamma era ampia. Nel 1991 arrivarono cinque porte, station wagon Caravan e Astra GSi, disponibile con motori 2.0 fino a 150 CV. Successivamente debuttarono la berlina e la Cabrio realizzata da Bertone. Tra benzina e diesel ce n’era praticamente per tutti.

Opel Astra GL 1.6i Dreitürer (1991)

Fu però soprattutto il mercato a decretarne il successo. Tra il 1991 e il 1997 Opel produsse circa 4,13 milioni di Astra F, un risultato che ancora oggi rende questa generazione il modello più venduto nella storia del marchio.

Non mancavano soluzioni piuttosto avanzate per l’epoca. L’Astra introdusse sistemi di protezione laterale, pretensionatori delle cinture e successivamente airbag anteriori di serie. C’erano inoltre il Multi-Info Display, il sistema di filtraggio dell’aria nell’abitacolo e, sulla GSi 16V, il controllo elettronico della trazione.

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C’è anche un legame curioso con l’elettrico di oggi. Tra il 1993 e il 1997 dieci Astra Impuls III elettriche percorsero complessivamente 350.000 km durante una sperimentazione sull’isola di Rügen. Raggiungevano 120 km/h e offrivano fino a 150 km di autonomia.

Trentacinque anni dopo, la filosofia continua con l’Astra attuale, progettata, sviluppata e costruita a Rüsselsheim. La nuova Astra Electric arriva fino a 454 km WLTP, mentre la gamma comprende anche plug-in hybrid, hybrid e diesel. Fari Intelli-Lux HD con oltre 50.000 pixel, sedili Intelli-Seat e materiali riciclati mostrano quanto sia cambiata la tecnologia. La missione, però, resta sorprendentemente simile a quella del 1991: essere una compatta concreta, moderna e capace di adattarsi al proprio tempo.