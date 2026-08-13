Citroën punta tutto sul comfort: così vuole rendere meno stressanti i lunghi viaggi

Quando si parte per le vacanze, soprattutto se davanti ci sono parecchie ore di autostrada, il comfort smette di essere un dettaglio. Citroën lo sa bene e continua a giocare una delle carte che da sempre caratterizzano le sue auto. L’obiettivo è fare in modo che il viaggio non sia semplicemente il tempo necessario per arrivare a destinazione, ma diventi già una parte piacevole della vacanza.

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Citroën punta sul comfort per rendere più piacevoli i lunghi viaggi

È attorno a questa idea che ruota il programma Citroën Advanced Comfort. Non si parla soltanto di sedili morbidi, ma di un insieme di soluzioni pensate per rendere più rilassante la permanenza a bordo: sospensioni capaci di assorbire meglio le irregolarità, abitacoli spaziosi, comandi semplici da utilizzare e un ambiente che cerca di non affaticare chi guida.

Un ruolo importante lo svolgono le Progressive Hydraulic Cushions, una delle soluzioni tecniche più caratteristiche del marchio francese. Il sistema cerca di smorzare maggiormente buche, avvallamenti e cambi di superficie, evitando che ogni imperfezione dell’asfalto venga trasferita direttamente nell’abitacolo. Una caratteristica che si apprezza soprattutto quando i chilometri iniziano ad accumularsi.

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Lo stesso discorso vale per i sedili Citroën Advanced Comfort, realizzati utilizzando schiume ad alta densità e studiati per offrire un sostegno più uniforme. Sulla nuova C5 Aircross possono essere disponibili anche funzioni come riscaldamento e massaggio, avvicinando ancora di più l’idea dell’abitacolo a quella di un piccolo salotto viaggiante.

Citroën ha lavorato anche sull’ambiente che circonda il guidatore. La filosofia C-Zen Lounge punta su una plancia più pulita, materiali piacevoli al tatto, illuminazione interna e informazioni facilmente leggibili, così da limitare le distrazioni e rendere meno faticose le ore trascorse al volante.

Foto Stellantis

Per chi parte con famiglia e bagagli c’è poi la C3 Aircross. Con 4,39 metri di lunghezza può ospitare fino a sette persone e offrire, a seconda della configurazione, fino a 1.600 litri di capacità di carico. Più in alto nella gamma troviamo la nuova C5 Aircross, che con un passo di 2.784 mm punta soprattutto sullo spazio riservato ai passeggeri.

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A tutto questo si aggiungono, a seconda della versione, fino a 20 sistemi di assistenza alla guida, compreso l’Highway Driver Assist di livello 2. Benzina, ibride ed elettriche completano una gamma con cui Citroën continua a seguire una filosofia rimasta praticamente immutata negli anni: se bisogna passare parecchio tempo in automobile, tanto vale farlo nel modo più comodo possibile.