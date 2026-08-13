Nuova Alfa Romeo Stelvio: questo render prova a immaginare il futuro SUV del Biscione

Come sarà la nuova Alfa Romeo Stelvio quando arriverà il momento di mandare in pensione il modello attuale? Per ora è difficile dirlo. Alfa Romeo non ha ancora mostrato nulla di definitivo e, anzi, negli ultimi mesi i programmi sono cambiati più volte. Nel frattempo c’è chi prova a immaginare il futuro del SUV del Biscione. È il caso di Tommaso Ciampi, creatore digitale indipendente che nelle scorse ore ha pubblicato su Facebook un render realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La sua è naturalmente una visione personale, senza alcun legame con progetti ufficiali del marchio.

Advertisement

Nuova Alfa Romeo Stelvio: un render prova a immaginarne il futuro

Ciampi ha immaginato una nuova Alfa Romeo Stelvio molto diversa da quella che conosciamo oggi, ma senza rinunciare ad alcuni elementi tipici di Alfa Romeo. Davanti spicca subito il grande Scudetto, affiancato da fari molto sottili che rendono il frontale più moderno e aggressivo.

Anche di lato il cambiamento è evidente. Le superfici sono pulite, i passaruota importanti e i cerchi di grandi dimensioni mantengono quel tocco sportivo che da sempre accompagna il modello. Il tetto scende verso la coda in maniera più marcata rispetto alla Stelvio attuale, dando all’insieme un aspetto quasi da SUV coupé.

Advertisement

Dietro, invece, troviamo gruppi ottici sottili e quattro terminali di scarico, un richiamo evidente alle versioni più potenti del Biscione. Nel complesso il render prova quindi a immaginare una Stelvio più moderna e muscolosa, senza stravolgerne completamente l’identità.

La Stelvio, del resto, è ormai un modello fondamentale nella storia recente di Alfa Romeo. La prima generazione venne presentata nel 2016 e arrivò sul mercato l’anno successivo. Fu il primo SUV prodotto in grande serie dal marchio e nacque sulla piattaforma Giorgio, la stessa utilizzata dalla Giulia.

L’attuale generazione avrà comunque ancora una vita piuttosto lunga. La produzione nello stabilimento di Cassino è stata confermata fino alla fine del 2027, insieme a quella della Giulia.

Advertisement

Sul dopo, invece, restano parecchi punti interrogativi. La nuova generazione della Stelvio era stata inizialmente prevista per il 2025, salvo poi essere rinviata al 2028 con la revisione dei programmi Alfa Romeo. Oggi, però, non c’è ancora una data definitiva e soprattutto non è chiaro che tipo di vettura prenderà il posto del modello attuale.

Ed è proprio questa incertezza a rendere interessanti interpretazioni come quella di Tommaso Ciampi: in attesa delle scelte ufficiali di Alfa Romeo, il futuro della Stelvio resta ancora tutto da immaginare.