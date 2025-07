Ypsilon Rally4 HF regala emozioni e sorprese al Rally di Roma Capitale

Dal Colosseo alle tortuose curve delle montagne laziali, la scorsa settimana il Trofeo Lancia ha scritto un altro capitolo emozionante e adrenalinico durante il terzo round della sua stagione, in uno degli eventi più attesi e iconici dell’anno. Nel cuore del Rally Roma Capitale, valido sia per il Campionato Europeo Rally FIA (ERC) che per il Campionato Italiano Rally Assoluto SPARCO (CIAR), 18 tenaci equipaggi del Trofeo Lancia, che rappresentavano il 20% di tutti gli iscritti, si sono sfidati in una gara serrata tra paesaggi mozzafiato e prove speciali impegnative. Dodici di questi piloti erano Under 25, tutti in lizza per la vittoria della coppa monomarca e per un posto nella squadra ufficiale Lancia nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026, guidata dal Direttore Eugenio Franzetti.

Il Rally di Roma Capitale ha incoronato Gianandrea Pisani e Nicola Biagi come i veri Re di Roma, grazie alle vittorie consecutive in Gara 3 e 4 del Trofeo Lancia, oltre al podio nel Campionato Europeo ERC4. La loro prestazione è stata ulteriormente rafforzata dal secondo posto nel Campionato Italiano Due Ruote Motrici e dalla vittoria nella categoria Master del Trofeo. Il Rally di Roma Capitale ha ospitato due round del Trofeo Lancia: venerdì e sabato hanno costituito il Round 3, mentre domenica, con classifica azzerata, è stata considerata il Round 4.

Il Trofeo Lancia infiamma il Rally Roma Capitale, una gara epica che si estende per oltre 207 chilometri cronometrati e 13 prove speciali

I primi due giorni di gara, iniziati all’ombra del Colosseo, hanno visto Gianandrea Pisani e Nicola Biagi prendere il controllo dalla terza prova speciale in poi. La loro strada verso la vittoria, tuttavia, è stata tutt’altro che facile: il Lion Team ha dovuto prima superare Gabriel Di Pietro e Andrea Dresti, e poi tenere a bada Andrea Mazzocchi, che è rimasto una minaccia costante fino alle battute finali, con distacchi minimi tra i primi. Nel terzo round del Trofeo Lancia, Pisani si è assicurato la vittoria e ha dominato la categoria Master, concludendo davanti a Mazzocchi e Giorgio Cogni, che ha abilmente tenuto a bada l’austriaco Michael Lengauer, un pilota dalle prestazioni impressionanti sulle strade romane.

Nicolò Ardizzone e Valentina Pasini si sono aggiudicati la vittoria nella categoria Junior dopo una serrata battaglia con Gabriel Di Pietro, costretto a retrocedere nel finale a causa di una foratura, un inconveniente sfortunato che ha inciso anche sulla sua classifica generale. Tra i piloti Expert, Dariusz Polonski ha conquistato la vittoria, davanti a Emanuele Fiore, ora in testa alla classifica di categoria, con Pierluigi Maurino che si è assicurato un solido terzo posto.

Dopo i risultati di sabato sera, la domenica mattina ha segnato un reset di tutti i tempi di tappa per il Trofeo Lancia, dando di fatto inizio a una nuova gara. Eppure il risultato è stato familiare: Gianandrea Pisani ha ripreso il controllo fin dalla prima tappa e non si è più voltato indietro. Mentre il suo vantaggio è rimasto incontrastato, la battaglia per il secondo posto è stata avvincente, con Giorgio Cogni, Andrea Mazzocchi, Edoardo De Antoni e Gabriel di Pietro che hanno concluso in quest’ordine, separati da soli sei secondi. Nella categoria Master, Pisani è salito nuovamente sul gradino più alto del podio, seguito da Cogni e Mazzocchi. Tra gli Junior, Di Pietro ha ribaltato il risultato di sabato, superando Ardizzone e conquistando la vittoria.

Un’altra prestazione dominante è stata quella del polacco Dariusz Polonski nella classe Expert, che ha sfruttato la sua esperienza internazionale nei rally per battere Fiore, ancora in testa alla classifica, e Porzia, che ha impressionato con una guida eccezionale.

A metà stagione, i numeri parlano chiaro: Pisani è in testa sia nella classifica generale che in quella Master, con Cogni e Pesavento che seguono nella classifica generale e Cogni e Mazzocchi che inseguono nella categoria Master. Fiore è in testa nella categoria Expert, davanti a Polonski e Maurino.

Con oltre 90 unità di Ypsilon Rally4 HF vendute a soli quattro mesi dal lancio e dall’entusiasmante avvio del Trofeo Lancia, la grintosa Ypsilon Rally4 HF ha riscosso un successo immediato, conquistando fin da subito piloti e preparatori. In particolare, l’esplosivo Rally Roma Capitale ha messo in mostra il comportamento dinamico della Ypsilon Rally4 HF, che si è distinta fin dai primi test per un perfetto equilibrio tra potenza e trazione, reattività nei cambi di direzione e stabilità alle alte velocità. Dotata di un motore 1.2 Turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e ammortizzatori Öhlins regolabili, la vettura da rally Lancia si è dimostrata il mezzo perfetto per i giovani piloti che vogliono cimentarsi, offrendo anche ai piloti più esperti l’opportunità di spingere al limite le proprie prestazioni per puntare alla vittoria del campionato Rally4.

A rendere il tutto ancora più speciale, un’atmosfera coinvolgente ha riempito il Villaggio Lancia Corse HF di Fiuggi, un vero e proprio concentrato di emozioni dove appassionati e famiglie hanno potuto immergersi nel mondo Lancia: dalla possibilità di provare su strada la nuova Ypsilon, sia in versione ibrida che full electric, a un emozionante viaggio nel passato del brand con l’esposizione di due autentiche icone del rally mondiale, la Delta Integrale e la 037. Un’esperienza immersiva che ha preso vita anche sui canali social ufficiali di Lancia Corse HF, dove sono stati condivisi in diretta i momenti più emozionanti del weekend, permettendo alla crescente community del brand di unirsi all’emozione.

Inoltre, al Lancia Corse HF Village, i visitatori hanno potuto ammirare le ultime novità Lancia, che segnano il ritorno trionfale del marchio nel mondo delle vetture stradali ad alte prestazioni e delle auto da corsa progettate per essere accessibili ai giovani piloti. Protagoniste della scena la Ypsilon HF da 280 CV e la Ypsilon HF Racing. La prima è la versione stradale full-electric ad alte prestazioni che accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi e offre un’agilità superiore grazie al differenziale autobloccante. La nuovissima Ypsilon HF Racing, invece, rappresenta il modello d’ingresso per le corse su strada, combinando alte prestazioni, sicurezza e bassi costi di gestione.

Infine, nei pressi del Colosseo, gli ospiti si sono riuniti per ammirare l’esposizione della Ypsilon HF Line Hybrid, la nuova versione che porta il linguaggio HF su motorizzazioni più accessibili, pur preservando lo stile e la riconoscibilità della linea leggendaria. Erano inoltre esposti due raffinati modelli Lancia Ypsilon LX e una HF Racing, a dimostrazione dell’impegno del marchio italiano nel rafforzare la propria presenza nel panorama automobilistico contemporaneo, valorizzando il proprio heritage e offrendo soluzioni che coniugano la passione sportiva con la guida quotidiana.

Dopo una settimana così intensa, il Trofeo si prenderà una breve pausa estiva. Ma le emozioni non finiscono qui: il prossimo appuntamento sarà il Rally del Lazio (13-14 settembre), seguito dal gran finale al Rally di Sanremo. E con la classifica ancora in bilico, ogni chilometro può fare la differenza.