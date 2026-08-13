Peugeot E-208, maxi sconto da 8.250 euro: ad agosto l’elettrica si prende con 90 euro al mese

Ad agosto la Peugeot E-208 prova a giocarsi una carta molto semplice: abbassare il prezzo. La versione elettrica da 136 CV in allestimento Style costa 35.430 euro di listino, ma con la promozione si scende a 27.180 euro. In pratica sono 8.250 euro in meno, uno sconto che rende la piccola elettrica del Leone decisamente più interessante rispetto al prezzo pieno. L’offerta resta valida fino al 31 agosto 2026.

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Peugeot E-208 ad agosto con 8.250 euro di sconto

Per chi guarda soprattutto alla rata mensile c’è il leasing Peugeot EGO. In questo caso si parte con un primo canone anticipato di 15.199 euro, seguito da 35 rate da 90 euro. Alla fine dei tre anni, se si decide di tenere l’auto, resta da pagare un valore di riscatto di 11.642 euro. Il TAN è del 2,99%, mentre il TAEG è del 5,65%.

Dentro la rata rientrano anche il servizio Identicar per 12 mesi e la wallbox. Il contratto prevede 30.000 km complessivi e, nel caso in cui l’auto venga restituita o sostituita alla scadenza, gli eventuali chilometri in più vengono conteggiati a 6 centesimi ciascuno.

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La Peugeot E-208 fa parte della gamma 208 dal 2019 ed è stata una delle prime elettriche con cui il marchio francese ha iniziato a costruire una presenza più concreta nel mondo delle zero emissioni. La versione da 136 CV protagonista della promozione è quella più accessibile, mentre sopra di lei c’è la variante da 156 CV.

Cambiano anche le percorrenze dichiarate: la prima arriva a circa 363 km WLTP, mentre la più potente può spingersi fino a 433 km. Numeri che, almeno sulla carta, permettono alla E-208 di non essere confinata soltanto agli spostamenti urbani.

La gamma si è poi allargata con la nuova E-208 GTi da 281 CV, che riporta in vita una sigla molto cara agli appassionati Peugeot, questa volta però senza motore termico.

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Sul mercato europeo la E-208 continua a trovare più spazio nei Paesi dove l’elettrico è già più radicato. In Francia ha superato le 4.000 immatricolazioni nei primi mesi del 2026, mentre in Germania si è avvicinata a quota 1.800.

In Italia il percorso resta più difficile. Le elettriche stanno crescendo, ma la E-208 non è ancora riuscita a entrare con continuità tra le BEV più vendute. A occupare le prime posizioni ci sono soprattutto modelli più economici, come Leapmotor T03 e Dacia Spring, oltre alle Tesla.