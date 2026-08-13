Fiat Qubo L, ad agosto 4.400 euro di sconto: il 7 posti parte da meno di 20 mila euro

Ad agosto Fiat Qubo L prova a farsi spazio tra le famiglie con una promozione che porta il prezzo sotto la soglia dei 20 mila euro. La versione 1.2 benzina da 110 CV con cambio manuale e allestimento Pop parte da 24.350 euro di listino, ma scende a 21.450 euro con lo sconto Fiat. Aggiungendo il finanziamento Stellantis Financial Services si arriva a 19.950 euro, con un vantaggio complessivo di 4.400 euro. È però richiesta la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e l’offerta resta valida fino al 27 agosto 2026.

Advertisement

Fiat Qubo L ad agosto da 249 euro al mese

Il finanziamento prevede 2.762 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 249 euro e da una rata finale di 13.558,75 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva all’11,7%. Il contratto considera 30.000 km complessivi e comprende anche Identicar per 12 mesi.

Il nuovo Fiat Qubo L è pensato soprattutto per chi cerca spazio senza passare a un SUV. Viene proposto in configurazione corta a cinque posti, lunga 4,40 metri, oppure a sette posti con carrozzeria di 4,75 metri. La gamma comprende benzina, diesel ed elettrico, mentre la versione lunga può contare su ben 144 configurazioni dei sedili.

Advertisement

Il nome Qubo, però, non nasce oggi. Il primo modello arrivò nel 2008, frutto della collaborazione industriale tra Fiat e PSA e prodotto a Bursa, in Turchia. Era lungo appena 3,96 metri e Fiat lo definiva un “free space”: dimensioni da utilitaria, porte scorrevoli e un abitacolo molto più sfruttabile di quanto suggerissero le misure esterne. Nel 2016 arrivò poi un importante aggiornamento, con nuovi allestimenti, infotainment rivisto e una capacità massima di carico che poteva raggiungere i 2.500 litri.

Il Qubo L del 2026 riprende quel concetto, ma lo porta su dimensioni decisamente superiori. È arrivato negli showroom italiani ad aprile e, proprio per il debutto così recente e scaglionato nei diversi mercati, Fiat non ha ancora comunicato dati consolidati di vendita specifici per il modello in Italia e in Europa.

Advertisement

Il contesto, comunque, è favorevole. Nel primo semestre 2026 Fiat ha aumentato le immatricolazioni europee del 21,7%, raggiungendo una quota del 3,3%. In Italia il marchio è salito invece al 12,6% del mercato, 1,2 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Qubo L dovrà ora dimostrare di riuscire a ritagliarsi il proprio spazio all’interno di questa fase di crescita.