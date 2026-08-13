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Fiat Qubo L, ad agosto 4.400 euro di sconto: il 7 posti parte da meno di 20 mila euro

Ad agosto Fiat Qubo L arriva in promozione sotto i 20 mila euro grazie allo sconto Fiat e al finanziamento Stellantis Financial Services, con un vantaggio totale di 4.400 euro e rottamazione obbligatoria. Il nuovo multispazio offre versioni a 5 o 7 posti, motori benzina, diesel ed elettrico e punta su grande abitabilità.

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Fiat Qubo L

Ad agosto Fiat Qubo L prova a farsi spazio tra le famiglie con una promozione che porta il prezzo sotto la soglia dei 20 mila euro. La versione 1.2 benzina da 110 CV con cambio manuale e allestimento Pop parte da 24.350 euro di listino, ma scende a 21.450 euro con lo sconto Fiat. Aggiungendo il finanziamento Stellantis Financial Services si arriva a 19.950 euro, con un vantaggio complessivo di 4.400 euro. È però richiesta la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e l’offerta resta valida fino al 27 agosto 2026.

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Fiat Qubo L ad agosto da 249 euro al mese

Il finanziamento prevede 2.762 euro di anticipo, seguiti da 35 rate da 249 euro e da una rata finale di 13.558,75 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva all’11,7%. Il contratto considera 30.000 km complessivi e comprende anche Identicar per 12 mesi.

Il nuovo Fiat Qubo L è pensato soprattutto per chi cerca spazio senza passare a un SUV. Viene proposto in configurazione corta a cinque posti, lunga 4,40 metri, oppure a sette posti con carrozzeria di 4,75 metri. La gamma comprende benzina, diesel ed elettrico, mentre la versione lunga può contare su ben 144 configurazioni dei sedili.

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Nuova Fiat Qubo L

Il nome Qubo, però, non nasce oggi. Il primo modello arrivò nel 2008, frutto della collaborazione industriale tra Fiat e PSA e prodotto a Bursa, in Turchia. Era lungo appena 3,96 metri e Fiat lo definiva un “free space”: dimensioni da utilitaria, porte scorrevoli e un abitacolo molto più sfruttabile di quanto suggerissero le misure esterne. Nel 2016 arrivò poi un importante aggiornamento, con nuovi allestimenti, infotainment rivisto e una capacità massima di carico che poteva raggiungere i 2.500 litri.

Il Qubo L del 2026 riprende quel concetto, ma lo porta su dimensioni decisamente superiori. È arrivato negli showroom italiani ad aprile e, proprio per il debutto così recente e scaglionato nei diversi mercati, Fiat non ha ancora comunicato dati consolidati di vendita specifici per il modello in Italia e in Europa.

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Fiat Qubo L

Il contesto, comunque, è favorevole. Nel primo semestre 2026 Fiat ha aumentato le immatricolazioni europee del 21,7%, raggiungendo una quota del 3,3%. In Italia il marchio è salito invece al 12,6% del mercato, 1,2 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Il Qubo L dovrà ora dimostrare di riuscire a ritagliarsi il proprio spazio all’interno di questa fase di crescita.

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