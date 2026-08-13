DS N°8, ad agosto oltre 10.400 euro di sconto: l’ammiraglia elettrica scende di prezzo

Non capita spesso di vedere uno sconto superiore ai 10 mila euro su un modello arrivato sul mercato da poco. È quello che succede ad agosto con DS N°8, nuova ammiraglia elettrica del marchio francese. La FWD Standard Range da 230 CV in allestimento Pallas parte da 59.100 euro di listino, ma con la promozione scende a 48.698 euro: il vantaggio è quindi di 10.402 euro. L’offerta è riservata ai privati, richiede una permuta e resta valida fino al 31 agosto 2026.

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DS N°8 ad agosto da 500 euro al mese

La rata pubblicizzata è di 500 euro, ma va naturalmente letta insieme al resto del finanziamento StyleDrive. Servono 9.155 euro di anticipo, seguiti da 35 rate mensili; alla fine rimane un Valore Futuro Garantito da 27.998,20 euro. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG raggiunge il 6,13%. Il contratto considera una percorrenza di 30.000 km e include Identicar per 12 mesi.

Più che sulla rata, dunque, è il taglio applicato al prezzo a farsi notare. Anche perché N°8 è il modello con cui DS ha deciso di ripartire dall’alto, scegliendo una carrozzeria a metà strada tra berlina e SUV coupé e soprattutto rinunciando completamente ai motori termici.

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Dietro l’immagine francese c’è poi parecchia Italia. La DS N°8 viene costruita nello stabilimento Stellantis di Melfi, sulla piattaforma STLA Medium. Il progetto stilistico nasce invece in Francia, così come la batteria e il motore elettrico, realizzati rispettivamente nel nord del Paese e in Mosella. La gamma comprende versioni da 230, 245 e 350 CV, con batterie da 74 e 97,2 kWh e un’autonomia che, nella Long Range, può raggiungere i 750 km WLTP.

Sul mercato, però, per ora DS N°8 resta un prodotto di nicchia. Nei primi sei mesi del 2026 ne sono state immatricolate 71 in Germania e 100 nei Paesi Bassi. Anche in Italia i volumi appaiono ancora contenuti: a giugno il modello non figurava tra le dieci elettriche più vendute secondo le classifiche UNRAE.

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Il momento per provarci, comunque, è favorevole: nel primo semestre 2026 le elettriche hanno raggiunto il 20,7% del mercato dell’Unione Europea. Per DS la sfida sarà capire se un prezzo più aggressivo riuscirà ad avvicinare alla N°8 clienti che finora hanno guardato soprattutto alle premium tedesche.