DS Automobiles saluta la Formula E: a Londra l’ultimo atto dopo 11 anni di successi

Per DS Automobiles quello di Londra non sarà un weekend come gli altri. Il 15 e 16 agosto, sul circuito dell’ExCeL, si correranno le ultime due gare della dodicesima stagione del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E. Ma per il marchio francese sarà soprattutto il momento di dire addio alla categoria elettrica dopo 11 anni.

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DS Automobiles saluta la Formula E dopo 11 stagioni

Per l’occasione, Maximilian Günther e Taylor Barnard porteranno in pista due DS E-TENSE FE25 con una livrea speciale, impreziosita da diversi dettagli dorati. Un modo per celebrare l’ultima apparizione di del brand di Stellantis insieme a PENSKE AUTOSPORT prima di chiudere definitivamente questa lunga esperienza nel campionato.

Il circuito di Londra, del resto, è già particolare di suo. Una parte del tracciato si sviluppa infatti all’interno dell’ExCeL, mentre il resto corre all’esterno. Sarà quindi uno scenario decisamente particolare per l’ultimo capitolo della storia di DS in Formula E.

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E i numeri raccontano quanto questa avventura sia stata importante. Dal suo ingresso nella Stagione 2, DS ha disputato 152 gare, conquistando quattro titoli, 18 vittorie, 55 podi e 26 pole position. Un palmarès che ha permesso al marchio francese di ritagliarsi un ruolo da protagonista in una categoria nella quale, negli anni, si sono confrontati alcuni dei principali costruttori mondiali.

La Formula E è servita però anche ad altro. Per DS è stata un vero banco prova per sviluppare e mettere alla prova tecnologie legate all’elettrificazione, alla gestione dell’energia e all’efficienza. Una parte di quanto imparato in pista è poi arrivata sulle vetture di serie. Il marchio cita in particolare DS N°4, N°7 e N°8, con quest’ultima capace di raggiungere fino a 750 km di autonomia dichiarata.

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Durante il weekend londinese ci sarà spazio anche per guardarsi indietro. All’ExCeL saranno infatti esposte tre monoposto che raccontano le diverse epoche dell’impegno DS in Formula E: DSV-01, DS E-TENSE FE19 e DS E-TENSE FE25.

Bastien Schupp, Direttore Marketing e Comunicazione di DS Automobiles, ha spiegato che gli undici anni trascorsi in Formula E hanno permesso al marchio di accumulare esperienza preziosa e di accelerare lo sviluppo delle proprie tecnologie elettrificate.

Adesso però è tempo di cambiare scenario. La casa francese ha già scelto il SailGP come nuova sfida sportiva e tecnologica. Prima di voltare pagina, però, restano due gare da disputare. Sabato e domenica, alle 16:00 ora italiana, DS Automobiles vivrà gli ultimi giri della sua storia in Formula E.