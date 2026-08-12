Stellantis è Automotive Partner dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 con Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep

Stellantis sarà tra i protagonisti dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Il gruppo parteciperà all’evento come Automotive Partner con Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep, mettendo a disposizione più di 300 veicoli. Una flotta piuttosto importante, che servirà ogni giorno per accompagnare delegazioni, staff e personale impegnato nell’organizzazione.

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Stellantis porta Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep a Taranto 2026

Gestire gli spostamenti durante una manifestazione di queste dimensioni non sarà semplice. Le gare si svolgeranno infatti in diversi impianti distribuiti sul territorio e per quasi due settimane ci sarà un continuo via vai di atleti, tecnici e addetti ai lavori. I mezzi messi a disposizione da Stellantis serviranno proprio a rendere più semplice questa parte dell’organizzazione.

Sulle strade pugliesi si vedranno quindi numerosi modelli dei quattro marchi del gruppo. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep hanno caratteristiche molto diverse tra loro e proprio questa varietà permetterà di rispondere alle differenti necessità dell’evento, dagli spostamenti più veloci a quelli che richiedono maggiore spazio.

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Per i marchi sarà naturalmente anche una vetrina importante. I Giochi del Mediterraneo porteranno a Taranto migliaia di persone. La città e più in generale la Puglia avranno così l’occasione di mostrarsi a un pubblico internazionale durante uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’estate.

Per Stellantis non è comunque la prima esperienza di questo tipo nel 2026. Il gruppo ha avuto un ruolo importante anche durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina, fornendo veicoli e supporto per gli spostamenti legati alla manifestazione.

Anche in questo caso l’idea è quella di andare oltre la semplice sponsorizzazione. Le oltre 300 vetture verranno infatti utilizzate realmente durante i Giochi e diventeranno parte della macchina organizzativa per tutta la durata dell’evento.

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Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, ha sottolineato come i Giochi rappresentino un’occasione per mettere insieme persone, culture e generazioni diverse, valori che il gruppo vuole associare anche alla propria idea di mobilità.

Per Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Jeep sarà quindi un appuntamento importante sia dal punto di vista dell’immagine sia per il ruolo concreto che avranno durante Taranto 2026. Per quasi due settimane, i loro veicoli accompagneranno da vicino uno degli eventi sportivi più attesi nel Sud Italia.