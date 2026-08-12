Fiat Grizzly Fastback Hybrid MHEV, il nuovo SUV coupé di Fiat ormai non si nasconde più

La Fiat Grizzly Fastback Hybrid MHEV torna a farsi vedere su strada e questa volta c’è davvero poco da nascondere. Le nuove foto spia realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr mostrano un esemplare praticamente definitivo, con carrozzeria scura e senza le pesanti coperture utilizzate nei primi collaudi. Si possono così osservare bene il frontale, la fiancata e soprattutto la coda, elemento che più di ogni altro distingue questa versione dalla Grizzly con carrozzeria SUV tradizionale.

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Fiat Grizzly Fastback Hybrid MHEV sempre più vicina al debutto

Davanti ritroviamo il nuovo linguaggio stilistico Fiat, con una fascia scura che attraversa il muso e una firma luminosa a LED molto sottile. Di profilo emerge invece la caratteristica principale della Fastback: il tetto scende progressivamente verso la parte posteriore, dando alla vettura un aspetto più filante rispetto alla Grizzly standard. Anche dietro il design appare ormai definitivo, con il grande lettering FIAT al centro e gruppi ottici sviluppati orizzontalmente.

Fiat ha già confermato che Grizzly e Grizzly Fastback misureranno meno di 4,5 metri e saranno pensate per offrire molto spazio nell’abitacolo e una capacità di carico particolarmente elevata. La Fastback punterà maggiormente sullo stile, senza però rinunciare alla praticità richiesta a un modello destinato alle famiglie.

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L’esemplare fotografato viene indicato come Hybrid MHEV. Per la gamma sono previste motorizzazioni benzina, mild hybrid ed elettriche, con potenze che arriveranno fino a 145 CV e disponibilità, a seconda dei mercati, di cambio manuale o automatico. La base tecnica sarà quella della famiglia Smart Car di Stellantis, già utilizzata per Grande Panda, Citroën C3 Aircross e Opel Frontera. Per l’ibrida è quindi atteso il noto 1.2 turbo a 48 volt abbinato al cambio automatico elettrificato a doppia frizione.

A questo punto anche il debutto non dovrebbe essere lontano. Fiat ha indicato la seconda metà del 2026 per l’arrivo della famiglia Grizzly in Europa, Medio Oriente e Africa.

La Fastback sarà affiancata dalla più tradizionale Fiat Grizzly, completando una nuova famiglia nata attorno alla Grande Panda. Ma il rinnovamento non dovrebbe fermarsi qui: Fiat aveva annunciato un nuovo modello ogni anno fino al 2027 e tra i concept mostrati nel suo piano globale figuravano anche la nuova Pandina, un Pick-Up e un originale Camper. Resta da capire quale di queste idee sarà la prossima a trasformarsi in un modello di serie.