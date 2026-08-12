Peugeot 3008 Hybrid, ad agosto maxi sconto: da 41.650 a 31.200 euro e rate da 249 euro

Ad agosto la Peugeot 3008 Hybrid torna al centro delle promozioni con un taglio di prezzo che si fa notare. La versione Hybrid 145 e-DSC6 in allestimento Allure parte da 41.650 euro di listino, ma con la promozione scende a 32.850 euro. Per chi sceglie anche il finanziamento IMOVE D, Peugeot indica invece un prezzo di 31.200 euro, oltre agli oneri finanziari. L’offerta riguarda le vetture disponibili in stock da immatricolare entro il 31 agosto 2026 ed è legata alla rottamazione di un’auto fino a Euro 4.

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Peugeot 3008 Hybrid ad agosto da 249 euro al mese

Il finanziamento parte da un anticipo di 5.772 euro. Le prime due rate sono da zero euro, poi si passa a 33 rate mensili da 249 euro. La prima rata effettivamente da pagare arriva quindi a ottobre. Alla fine del piano resta una maxi rata da 23.260 euro, che corrisponde al Valore Garantito Futuro. Il TAN fisso è del 6,99%, mentre il TAEG arriva all’8,64%. Il contratto considera una percorrenza massima di 45.000 km e comprende anche 12 mesi di Identicar e gli otto anni di Peugeot Care.

Peugeot 3008

La 3008, del resto, è ormai uno dei modelli più importanti nella storia recente di Peugeot. La prima generazione arrivò nel 2009 con una formula a metà strada tra monovolume e crossover, molto diversa da quella che conosciamo oggi. La vera svolta arrivò nel 2016, quando la seconda serie cambiò completamente carattere e diventò un SUV a tutti gli effetti. Una scelta azzeccata, visto che l’auto conquistò anche il titolo di Car of the Year 2017. Prima di lasciare spazio alla nuova generazione, quella serie aveva superato 1,38 milioni di esemplari prodotti.

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L’attuale 3008 ha cambiato ancora una volta pelle. Presentata nel 2023, ha introdotto forme più filanti e una coda quasi da fastback, oltre a essere la prima Peugeot sviluppata sulla piattaforma STLA Medium. La gamma oggi comprende versioni Hybrid, Plug-in Hybrid e completamente elettriche.

Nel 2026 il modello continua a essere molto presente sulle strade europee. Nei primi sei mesi dell’anno sono state registrate 64.210 immatricolazioni, con un calo del 4,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, ma con volumi che restano comunque importanti.

In Italia il bilancio è invece in crescita. Tra gennaio e luglio sono state immatricolate 11.821 Peugeot 3008, contro le 10.274 dello stesso periodo dello scorso anno. Un aumento vicino al 15% che conferma come il SUV del Leone continui ad avere un peso notevole anche nel nostro mercato.