Ford Mustang Mach 4: la berlina sportiva potrebbe adottare un V8 ibrido

La Ford Mustang a quattro porte è passata dallo stadio delle illustrazioni a quello del prototipo fisico, mostrato secondo Automotive News durante un incontro riservato ai concessionari andato in scena a Las Vegas, dove Ford avrebbe portato sul palco il modello dopo le sole anticipazioni grafiche circolate nel 2024. Il costruttore non ha confermato pubblicamente né il progetto né le caratteristiche riferite dai presenti, il che impone di trattare l’intera vicenda come una serie di indiscrezioni ancora prive di riscontro ufficiale.

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Nuova Ford Mustang a quattro porte: il primo prototipo è stato mostrato ai concessionari

Le informazioni più recenti toccano anche la meccanica, con due partecipanti che avrebbero parlato di una propulsione ibrida e uno di loro che avrebbe indicato in modo esplicito un sistema costruito attorno al V8, soluzione capace di conservare il carattere associato alla coupé affiancando al motore termico una componente elettrica utile sul piano delle prestazioni e dei consumi. Restano senza risposta due domande, la prima sull’eventuale versione di accesso con il quattro cilindri turbo 2.3 EcoBoost già offerto dalla Mustang negli Stati Uniti, la seconda sul cambio manuale a sei rapporti, compatibile con la meccanica della coupé ma difficile da integrare in un sistema ibrido.

Quanto alla base tecnica, l’ipotesi ricorrente porta a una versione allungata e rivista dell’architettura S650 che regge l’attuale Mustang, scelta che permetterebbe di riutilizzare componenti e competenze già disponibili contenendo una parte degli investimenti, anche se piattaforma e misure non hanno ricevuto conferme. I concessionari presenti hanno descritto proporzioni vicine a quelle di una Porsche Panamera, con una carrozzeria più lunga e uno spazio posteriore superiore a quello della coupé, pur restando la vettura riconoscibile come parte della stessa famiglia.

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Gli obiettivi riferiti dalle stesse fonti parlano di un prezzo di partenza sotto i 40.000 dollari (poco meno di 35.000 euro al cambio attuale) e di un’accelerazione da 0 a 97 km/h in meno di quattro secondi, traguardi preliminari raccolti da persone che hanno chiesto l’anonimato e non dati commerciali definitivi. La berlina viene indicata come Mustang Mach 4, denominazione per la quale Ford ha depositato una richiesta di registrazione valida sia per i modelli termici sia per quelli elettrici, anche se durante l’ultimo incontro il nome non sarebbe stato pronunciato.

L’operazione allargherebbe il perimetro del marchio Mustang dopo la Mach-E elettrica, offrendo abitabilità senza ricorrere a un ulteriore SUV e riportando Ford tra le berline, segmento nel quale la Dodge Charger è nel frattempo rientrata. Il debutto viene collocato verso la fine del decennio, mentre calendario, mercati di destinazione e configurazione produttiva restano da definire.