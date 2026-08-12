Abarth 500e, ad agosto 1.800 euro di sconto: lo Scorpione elettrico da 269 euro al mese

Ad agosto Abarth 500e torna in promozione con un’offerta che alleggerisce un po’ il prezzo. La versione Hatchback viene proposta a 32.600 euro, contro i 34.400 euro di listino, quindi con 1.800 euro di sconto. Chi sceglie il finanziamento deve versare 10.306 euro di anticipo, poi ci sono 35 rate da 269 euro al mese. Alla fine resta una rata da 14.844,50 euro. La promozione è riservata ai clienti privati e resterà valida fino al 31 agosto 2026.

Advertisement

Abarth 500e ad agosto da 269 euro al mese

Il TAN fisso è dell’1,99%, mentre il TAEG arriva al 3,69%. Nell’offerta rientra anche il servizio Identicar per 12 mesi. Il contratto considera una percorrenza massima di 30.000 km e, soltanto se alla scadenza si decide di restituire o cambiare l’auto, vengono addebitati 10 centesimi per ogni chilometro in più.

La 500e è un modello importante per Abarth, perché ha cambiato completamente il modo in cui il marchio interpreta le sue piccole sportive. Fino a pochi anni fa parlare di Scorpione significava pensare subito a motori a benzina, scarichi rumorosi e Fiat 500 trasformate in auto molto più cattive. Con la 500e, arrivata alla fine del 2022, tutto questo è cambiato praticamente da un giorno all’altro.

Advertisement

Sotto la carrozzeria c’è un motore elettrico da 155 CV e 235 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 42 kWh. Lo 0-100 km/h viene coperto in 7 secondi, mentre l’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 250 km. Non è quindi un’auto pensata principalmente per affrontare lunghi viaggi, ma una piccola sportiva elettrica che punta soprattutto su accelerazione, agilità e utilizzo quotidiano.

Per capire quanto sia stato grande il cambiamento basta guardare alla storia di Abarth. Il marchio nasce nel 1949 con Carlo Abarth e Guido Scagliarini e costruisce la propria fama tra corse, record e soprattutto elaborazioni di piccole Fiat. È un’immagine rimasta fortissima per decenni e che inevitabilmente rende più difficile convincere tutti gli appassionati ad accettare una Abarth completamente silenziosa e a batteria.

Advertisement

Anche le vendite mostrano che la strada non è stata semplice. In Italia, nei primi sette mesi del 2026, sono state immatricolate appena 29 Abarth 500, contro le 153 dello stesso periodo del 2025.

In Europa i numeri restano ugualmente bassi. Nel primo semestre 2025 erano state immatricolate 558 unità, mentre i dati Dataforce diffusi nel luglio 2026 parlavano di 1.289 vetture complessive dall’inizio del 2025. Lo sconto di agosto prova quindi a dare un po’ di ossigeno a un modello che ha portato Abarth in una nuova era, ma che per il momento sta facendo più fatica del previsto a trovare clienti.