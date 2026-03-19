DS Automobiles dice addio alla Formula E per dedicarsi ad altre competizioni sportive

DS Automobiles si prepara a salutare la Formula E dopo un percorso lungo, intenso e ricco di significato. Al di là dei risultati pur importanti, si è trattato di un’esperienza che ha contribuito a definire il carattere del marchio in una fase decisiva per l’evoluzione dell’automobile. In questi anni, infatti, la casa francese ha trovato nella serie elettrica non solo un palcoscenico sportivo di primo piano, ma anche uno spazio concreto in cui sperimentare, migliorare e rafforzare il proprio legame con l’innovazione.

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Dopo 11 anni in Formula E con un palmarès senza precedenti DS Automobiles dice addio al campionato

Quando nel 2015 DS Automobiles decise di entrare in Formula E, lo fece con una scelta che allora appariva coraggiosa e lungimirante. Fu il primo marchio premium a credere davvero in questo campionato, intuendo prima di molti altri che il futuro della mobilità sarebbe passato anche da lì. Da quel momento è iniziata un’avventura costruita gara dopo gara, stagione dopo stagione, fino a diventare una delle realtà più vincenti e riconoscibili della categoria.

I numeri raccontano bene la portata di questo cammino: 142 gare disputate, 18 vittorie, 55 podi, 26 pole position e quattro titoli conquistati. Ma al di là delle statistiche, ciò che emerge è soprattutto la continuità con cui DS è riuscita a rimanere competitiva nel tempo, confrontandosi con costruttori di primo piano su circuiti sparsi in tutto il mondo. Tra le immagini più forti di questa storia resta il titolo Piloti vinto da António Félix da Costa, momento simbolico di un progetto che ha saputo unire talento, visione e lavoro di squadra.

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Ed è proprio il tema del lavoro condiviso a dare profondità a questo percorso. Dietro ogni risultato c’è stato un impegno costante, portato avanti insieme ai team, agli ingegneri, ai tecnici e a tutte le persone che hanno contribuito a far crescere il progetto. Undici anni di collaborazione vera, di sfide affrontate in contesti diversi, di notti passate a cercare la soluzione giusta, di successi esaltanti ma anche di passaggi difficili che hanno reso tutto più autentico. È anche per questo che il bilancio dell’esperienza in Formula E non può essere letto soltanto in chiave sportiva.

Per DS Automobiles, infatti, la competizione è stata soprattutto un acceleratore di conoscenza. Le tre generazioni di monoposto sviluppate da DS Performance hanno rappresentato un banco di prova prezioso per affinare tecnologie cruciali nel campo dell’elettrificazione. La gestione dell’energia, l’efficienza complessiva del sistema, le prestazioni delle motorizzazioni elettriche: tutto questo è stato studiato, testato e portato al limite in gara, per poi tradursi in competenze utili anche nello sviluppo delle vetture di serie.

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È qui che la Formula E ha assunto un valore ancora più profondo. Non soltanto un campionato da vincere, ma una palestra tecnologica capace di generare ricadute concrete sui modelli destinati ai clienti. Le più recenti DS N. 4, DS N. 7 e DS N. 8 sono anche il risultato di questo bagaglio accumulato in pista. L’autonomia fino a 750 chilometri in modalità completamente elettrica non è soltanto un dato tecnico, ma il segno tangibile di come l’esperienza nel motorsport possa trasformarsi in innovazione reale per la mobilità quotidiana.

Adesso, con la dodicesima stagione del Campionato del Mondo FIA di Formula E ormai vicina alla conclusione, DS Automobiles ha scelto di guardare avanti e di aprire una nuova fase del proprio impegno nello sport. Il marchio ha annunciato il 15 gennaio 2026 una partnership principale con il team francese SailGP, inaugurando così un capitolo diverso ma coerente con il percorso intrapreso finora. Il mare, in questo senso, diventa il nuovo laboratorio in cui esplorare soluzioni legate all’aerodinamica, alla leggerezza, ai materiali compositi e al software.

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“Dopo 11 anni di impegno pionieristico in Formula E, 18 vittorie, 2 titoli piloti e 2 titoli costruttori, DS Automobiles ha dimostrato la sua capacità di trasformare la competizione in realtà tecnologica, come testimoniano i nostri ultimi modelli DS N. 4, DS N. 7 e DS N. 8. Per portare l’eccellenza francese ancora più in alto, stiamo ora compiendo un nuovo passo, orientando la nostra strategia di partnership verso SailGP, un laboratorio di innovazione unico dove prestazioni tecnologiche ed emozioni si incontrano”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.