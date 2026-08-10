Lancia torna a vincere in Spagna dopo 30 anni: trionfo al Rally Isla de Los Volcanes per appena un decimo

Lancia torna a festeggiare una vittoria in Spagna a trent’anni dall’ultima volta. A riportare il marchio italiano sul gradino più alto del podio è stata la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale del team Lancia Corse España, protagonista di un fine settimana incredibile al Rally Isla de Los Volcanes, appuntamento valido per il S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally. Diego Ruiloba e Ángel Vela hanno conquistato il successo dopo una rimonta costruita prova dopo prova e conclusa con appena un decimo di vantaggio.

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Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale vince dopo una rimonta spettacolare

Il weekend era iniziato nel migliore dei modi. Ruiloba e Vela avevano infatti conquistato la Qualifying Stage, la seconda della stagione e la prima disputata su sterrato. Poco dopo, però, la gara sembrava essersi complicata seriamente a causa di un problema ai collettori di scarico che aveva fatto perdere alla coppia 31,4 secondi.

Da quel momento è iniziata la rimonta. L’equipaggio di Lancia Corse España ha progressivamente recuperato posizioni, chiudendo la prima parte della gara al secondo posto dopo essere risalito dalla sesta posizione. Nella prova bonus del giorno successivo Ruiloba ha poi ottenuto il miglior tempo, portandosi a casa anche il massimo dei punti disponibili.

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Le ultime prove speciali sono diventate una vera sfida sul filo dei secondi. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale ha vinto consecutivamente i tre tratti decisivi e il distacco dal leader si è ridotto fino all’ultimo chilometro. Al traguardo il cronometro ha consegnato a Ruiloba e Vela la vittoria per appena 0,1 secondi, uno dei finali più combattuti vissuti dal S-CER dalla sua nascita nel 2019.

Per Lancia si tratta di un risultato dal peso particolare. L’ultima vittoria del marchio in una gara nazionale spagnola risaliva infatti al Rally di Saragozza del 1996, quando Pedro Javier Diego e Marc Martí si imposero con la Lancia Delta HF Integrale, conquistando il quinto successo consecutivo di quella stagione.

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Con il risultato ottenuto a Lanzarote, Ruiloba e Vela hanno raccolto il massimo dei punti disponibili e sono saliti al secondo posto in campionato. A settembre arriveranno due appuntamenti particolarmente sentiti: il Blendio Princesa de Asturias Rally e il Villa de Llanes Rally, dove l’equipaggio asturiano correrà davanti al pubblico di casa. Ruiloba ha voluto ringraziare il team per il sostegno ricevuto, sottolineando come l’obiettivo adesso sia continuare a lottare per il titolo fino alla fine della stagione.