Lancia Gamma HF Integrale, il prototipo in nero Vulcano si mostra su strada: ecco le nuove foto spia

La nuova Lancia Gamma HF Integrale continua a macinare chilometri in vista del debutto commerciale. Nelle scorse ore GabetZ Spy Unit ha pubblicato sui social nuove foto spia di un prototipo praticamente privo di camuffature e caratterizzato dalla carrozzeria nero Vulcano. Le immagini permettono di osservare bene il futuro modello del marchio italiano, ormai entrato nella fase finale dei collaudi su strada. Lancia aveva già mostrato ufficialmente Gamma a maggio, confermando che l’apertura degli ordini è prevista dopo l’estate.

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Lancia Gamma HF Integrale si prepara al debutto

Da queste nuove immagini emergono ancora meglio le proporzioni della vettura. Gamma non sarà una berlina tradizionale e nemmeno un classico SUV. Lancia ha scelto infatti una carrozzeria crossover fastback, con una linea del tetto piuttosto filante e una coda rastremata. Il modello misura 4,67 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza.

Nel prototipo fotografato da GabetZ Spy Unit si fanno notare il frontale molto pulito, la nuova interpretazione luminosa del calice Lancia e, dietro, la sottile firma luminosa orizzontale attraversata da un elemento verticale centrale. Il nero Vulcano rende l’insieme ancora più sobrio, lasciando però intravedere chiaramente le forme della carrozzeria.

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Gamma nasce sulla piattaforma multi-energia STLA Medium e sarà costruita in Italia nello stabilimento Stellantis di Melfi. Il progetto è stato disegnato, sviluppato e ingegnerizzato in Italia e rappresenta il secondo grande tassello della rinascita di Lancia dopo Ypsilon.

La gamma dei motori sarà piuttosto ampia. È prevista una versione ibrida da 145 CV con oltre 1.000 km di autonomia complessiva, mentre sul fronte elettrico si partirà da 230 CV e oltre 540 km. Salendo di livello arriverà una variante da 245 CV capace, secondo Lancia, di superare i 740 km.

In cima alla famiglia ci sarà la versione elettrica a trazione integrale da 375 CV, con autonomia dichiarata fino a 675 km. È proprio qui che troverà spazio la filosofia HF Integrale, nome che Lancia aveva già confermato per Gamma nell’ambito del ritorno della sigla più sportiva del marchio.

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La produzione è affidata a Melfi e le prime vetture sono già impegnate nei test. Gli ordini partiranno dopo l’estate, mentre ulteriori dettagli su allestimenti, prezzi e caratteristiche della Lancia Gamma HF Integrale arriveranno con l’avvicinarsi del lancio.