Jeremy Clarkson e la Peugeot 408: “Tutti pensavano fosse un’Alfa Romeo”

Jeremy Clarkson è tornato a parlare di automobili sulle pagine del Times e questa volta sotto esame è finita la Peugeot 408 GT Hybrid 145. Una scelta abbastanza particolare per l’ex volto di Top Gear e The Grand Tour, che per qualche giorno ha utilizzato il crossover francese anche per raggiungere il matrimonio di Kaleb Cooper, uno dei protagonisti più conosciuti di Clarkson’s Farm. Ed è proprio durante quella giornata che la 408 ha ricevuto un complimento decisamente insolito: diversi invitati l’hanno scambiata per un’Alfa Romeo.

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Jeremy Clarkson prova la Peugeot 408 ma tutti pensano a un’Alfa Romeo

Per Clarkson la cosa non deve essere stata poi così spiacevole. La sua passione per Alfa Romeo è nota da anni e in passato il giornalista britannico ha speso parole particolarmente entusiaste per diversi modelli del Biscione. Memorabile, ad esempio, il giudizio sulla Brera, descritta con uno dei suoi paragoni più coloriti proprio per sottolinearne la bellezza.

Con Peugeot 408 il discorso è stato un po’ diverso. Clarkson ha apprezzato soprattutto il design, definendo l’auto allo stesso tempo particolare e piuttosto affascinante. Del resto la 408 non segue le forme classiche di un SUV: è più bassa e filante, con una carrozzeria che mescola elementi da crossover, fastback e berlina. Forse è proprio questa impostazione ad aver tratto in inganno gli invitati al matrimonio.

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Quando si passa alla guida, però, l’entusiasmo di Jeremy Clarkson diminuisce rapidamente. Uno degli aspetti meno apprezzati riguarda il piccolo volante tipico dell’i-Cockpit Peugeot. Secondo il giornalista la sua posizione rende poco immediata anche la lettura di alcune informazioni della strumentazione.

Ancora meno generoso il giudizio sulle prestazioni della versione Hybrid 145 provata. La Peugeot 408 utilizza il tre cilindri 1.2 benzina abbinato al sistema ibrido e al cambio automatico e-DCS6, ma per Clarkson il risultato non offre particolari emozioni. Il suo giudizio è stato molto semplice: un’auto lenta e poco coinvolgente.

Qualche punto viene recuperato parlando del prezzo, che Clarkson non considera fuori luogo per il tipo di vettura. In Italia la Peugeot 408 si muove comunque attorno alla soglia dei 40.000 euro a seconda di versione e allestimento, entrando quindi in una fascia dove le alternative non mancano.

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Alla fine Clarkson non boccia completamente la 408, ma neppure prova a convincere qualcuno ad acquistarla. Il messaggio lasciato ai lettori è perfettamente nel suo stile: se vi piace la Peugeot 408 Hybrid, compratela. Altrimenti, guardate altrove.