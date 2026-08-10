Citroën C3 Aircross: il SUV francese scopre il dinamismo estivo di Tignes

Viaggio a Tignes per la Citroën C3 Aircross, alla scoperta del dinamismo estivo di questa piccola e amena località francese, che sorge nel dipartimento della Savoia nella regione Alvernia-Rodano-Alpi.

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Il nuovo SUV transalpino è in crescita sul mercato italiano, come dimostrano i risultati commerciali dei primi sette mesi dell’anno. Buona la sintonia con il pubblico del Belpaese, che ne apprezza le doti. Fra queste, anche il generoso abitacolo, che offre l’eccezionale possibilità di ospitare sino a 7 passeggeri a bordo, in soli 4.39 metri di lunghezza, nell’apposito allestimento.

I generosi volumi interni aprono ampi orizzonti alle trasferte familiari, magari verso mete di grande appeal, come Tignes. Questo comune di circa duemila anime delle Alpi francesi, è affollato nel periodo invernale, ma anche nel periodo estivo sa essere molto attrattivo.

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Il merito, oltre che della bellezza del luogo, è delle tante discipline che si possono praticare: mountain bike e downhill, hiking e trekking, sport acquatici al lago, golf, arrampicata, vie ferrate, alpinismo, rafting, skate park, bici su strada e parapendio.

La trasferta della Citroën C3 Aircross nella perla montana francese ne ha confermato il fascino. Il SUV del “double chevron“, con la sua versatilità, si è adattato perfettamente allo spirito del viaggio. Indicato per chi cerca tanto spazio a bordo, questo modello mostra subito la capienza dell’abitacolo, che emerge in modo evidente già all’apertura delle portiere.

Foto Stellantis

Nella versione standard, la Citroën C3 Aircross offre accoglienza in 5 posti, generosamente dimensionati, che si abbinano a un bagagliaio profondo, con ben 460 litri di volume. L’abbattimento degli schienali posteriori, porta la cifra a 1.600 litri: una capienza importante, anche per il trasporto di attrezzature sportive.

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Chi ha famiglie più numerose può scegliere invece, al momento dell’acquisto, la configurazione a 7 posti, con una terza fila di sedili, ripartita in due sedili individuali ribaltabili. Il versatile spazio della vettura del “double chevron” ne fa mezzo ideale per un viaggio nel segno del relax e del divertimento, come quello alla volta della località francese di Tignes.

Di riferimento il comfort della Citroën C3 Aircross, reso possibile da tanti elementi. A partire dalle sospensioni ad alto indice tecnologico, frutto di un’evoluzione che è iniziata con le competizioni sportive più estreme, come i raid africani. Qui ci sono doppi ammortizzatori idraulici progressivi, per un benessere a bordo di eccellente livello.

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Questi garantiscono maggiore morbidezza e miglior comfort sulle piccole irregolarità, senza che ciò vada ad inficiare lo smorzamento necessario per mantenere la carrozzeria in posizione durante la guida su strade accidentate. I sedili Advanced Comfort della Citroën C3 Aircross segnano un ulteriore progresso, rispetto ai già alti standard raggiunti dagli step precedenti. Così anche i lunghi viaggi non affaticano il corpo.

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Fonte | Stellantis