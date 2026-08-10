Opel Mokka, taglio di 8.700 euro sul prezzo: nuova offerta fino al 31 agosto

Comprare ad agosto e iniziare a pagare soltanto a novembre. È uno degli elementi con cui Opel prova a rendere più interessante la nuova promozione dedicata a Mokka nella versione Edition 1.2 benzina da 136 CV con cambio manuale. Fino al 31 agosto 2026, gli esemplari disponibili in pronta consegna possono beneficiare della Super Rottamazione, con un vantaggio che arriva fino a 8.700 euro e un prezzo di partenza di 19.150 euro, al quale vanno aggiunti gli oneri finanziari.

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Opel Mokka ad agosto costa 19.150 euro con rottamazione

La proposta relativa a Opel Mokka prevede un anticipo di 5.236 euro e successivamente 33 rate mensili da 149 euro. La prima scadenza è fissata a novembre, mentre alla fine del piano rimangono 13.182,55 euro da versare in caso si decida di tenere la vettura. TAN fisso al 7,99% e TAEG al 10,82%.

Il prezzo pubblicizzato va quindi letto insieme alle condizioni previste dal finanziamento e alla necessità di consegnare un’auto da rottamare. Per chi possiede un vecchio veicolo e sta pensando di cambiarlo, però, il taglio sul prezzo porta Mokka in una fascia decisamente più bassa rispetto a quella normalmente occupata dal SUV tedesco.

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La promozione arriva mentre Mokka sta dando un contributo importante alla crescita della gamma SUV Opel. Nei primi sei mesi del 2026, Grandland, Frontera e Mokka hanno aumentato complessivamente le vendite di oltre il 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In Europa Allargata, Opel e Vauxhall hanno raggiunto circa 231.000 autovetture, facendo segnare un +11,8% e portando la quota oltre il 3%.

Già nel primo trimestre la vettura figurava, insieme agli altri SUV del marchio, tra i modelli in crescita a doppia cifra. In Germania, uno dei mercati più importanti per Opel, anche Mokka e Grandland avevano registrato incrementi a due cifre.

Anche in Italia il modello ha iniziato bene il 2026. Ad aprile la quota di Mokka tra i clienti privati è cresciuta di 0,5 punti percentuali rispetto a un anno prima. Nello stesso mese Opel ha immatricolato 4.522 vetture, il 20% in più rispetto ad aprile 2025, mentre il totale dei primi quattro mesi ha raggiunto 16.587 unità, con una crescita dell’8,28%.