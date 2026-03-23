Lancia Corse Spagna conquista uno storico podio al suo debutto nella S-CER

Lancia Corse Spagna è stata la principale attrazione all’inizio della nuova stagione del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally), che ha preso il via questo fine settimana al Rally La Nucía (Alicante) in un evento molto significativo per Lancia Spagna, che ha lasciato nuovamente il segno in questa disciplina dopo trent’anni, con il debutto del suo nuovo team agonistico.

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La Lancia Ypsilon Rally HF Integrale non avrebbe potuto avere un inizio più spettacolare in Spagna

Il team, gestito tecnicamente da Sports&You, ha fatto un’ottima figura al suo debutto nel S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally), uno dei campionati nazionali più prestigiosi d’Europa. La Lancia Ypsilon Rally HF Integrale non avrebbe potuto avere un inizio più spettacolare in Spagna di quello ottenuto fin da subito, dominando la TCC (Trono di Qualifica) che ha aperto la stagione.

Il miglior inizio possibile per il progetto sportivo Lancia Corse Spain, che si è distinto fin da subito come il nuovo team di riferimento del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally), con Diego Ruiloba e Ángel Vela al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

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La capacità del giovane pilota asturiano di adattarsi al veicolo di ultima generazione sviluppato da Stellantis Motorsport è stata sensazionale. Il pilota di Pravia si è subito adattato alle caratteristiche della sua nuova vettura, con la quale ha lottato per la testa della corsa nella prima tappa del Rally La Nucía.

Il giorno seguente, la pioggia che ha segnato l’inizio della seconda giornata si è rivelata decisiva. Diego Ruiloba e Ángel Vela sono stati sfortunati con la scelta degli pneumatici e hanno dovuto abbandonare la lotta per la vittoria. Ma sono riusciti a recuperare e a spingere forte negli ultimi chilometri, assicurandosi il terzo posto al Rally La Nucía.

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Il team Lancia Corse Spain ha conquistato ben tre secondi posti di tappa con la nuova Lancia Ypsilon Rally HF Integrale, ottenendo un podio di grande valore simbolico per Lancia Spagna al Rally di Valencia. Questo fantastico risultato rappresenta il preludio di un nuovo percorso agonistico che promette grandi emozioni per tutta la stagione.

Diego Ruiloba, pilota della Lancia Corse Spain: “Correre con un marchio come Lancia è un sogno che si avvera, e debuttare con la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale con un podio lo è altrettanto. Sappiamo di avere la velocità per lottare per la vittoria. Questo è solo l’inizio; è stato il primo rally di un lungo campionato, in cui penso che daremo filo da torcere.”