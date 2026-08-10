Opel Corsa Electric, sconto di 5.000 euro ad agosto 2026 e rate da 249 euro

Opel mette sul tavolo una nuova offerta per la Corsa Electric, valida fino al 31 agosto 2026. La versione interessata è la Edition con batteria da 50 kWh e motore da 136 CV, disponibile in pronta consegna. Con la promozione il prezzo scende da 34.150 a 29.150 euro, quindi con un vantaggio di 5.000 euro, mentre scegliendo la formula Opel Blitz la rata mensile parte da 249 euro.

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Opel Corsa Electric da 249 euro al mese con Opel Blitz

Per avere una rata così bassa bisogna però versare subito 12.480 euro. Dopo il primo canone anticipato sono previste 35 rate da 249 euro al mese e, alla fine, rimane un valore di riscatto di 10.651 euro. Il TAN fisso è del 2,99%, mentre il TAEG è del 5,26%.

È quindi una formula che punta soprattutto a tenere contenuta la rata mensile, anche se richiede un anticipo importante. L’offerta resta valida fino alla fine di agosto e riguarda le vetture già disponibili.

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La Corsa Electric Edition non rinuncia comunque alle dotazioni più utili per la guida di tutti i giorni. Di serie ci sono i fari anteriori a LED, i sensori di parcheggio posteriori e il sistema multimediale con schermo da 10 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Guardando invece alle vendite, Corsa continua a essere uno dei modelli centrali per Opel in Europa. Nel primo semestre del 2026 è rimasta la piccola più venduta in Germania, con una quota del 17,2% nel segmento. Nel Regno Unito, invece, la gemella Vauxhall Corsa ha superato il 13% tra le utilitarie di segmento B.

Nello stesso periodo Opel e Vauxhall hanno raggiunto circa 231.000 auto vendute nell’Europa Allargata, facendo segnare una crescita dell’11,8 per cento rispetto a un anno prima.

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In Italia, invece, il quadro della Corsa è un po’ meno brillante. Da gennaio a luglio 2026 sono state immatricolate 14.467 unità, contro 15.149 dello stesso periodo del 2025. A luglio, però, qualcosa si è mosso: le immatricolazioni sono salite da 1.411 a 1.513. Ben più piccoli i numeri della sola Corsa Electric. Nei primi sette mesi dell’anno ne sono state immatricolate 99, una presenza ancora marginale nel mercato elettrico italiano.