Ferrari 458 Italia: un video che ne esalta il canto

Il video odierno rende omaggio alla Ferrari 458 Italia, capace ancora oggi di far sognare ai massimi livelli, nonostante il suo lancio risalga al 2009. Anzi, proprio il fatto che sia nata in un’epoca diversa e anteriore a quella attuale la rende più esaltante.

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Nel filmato, questa magnifica “rossa” viene mostrata in azione su strade sinuose in quota, dove un ritmo allegro ma senza eccessi regala emozioni da brivido. I fotogrammi sono offerti alla visione del pubblico sul canale YouTube di superspeedersRob. Mostrano anche l’effetto sonoro del nuovo scarico Valvetronic, che aggiunge ulteriore tono alla colonna sonora.

Teatro dell’azione è l’area di Bare Mountain, la Malt Holland Drive di New York: un bel posto per guidare. Anche qui, però, non manca la polizia, che ha aggiunto una multa all’esperienza montana. Il destinatario dice che ne è valsa la pena. Protagonista delle riprese on board è, come dicevamo, una Ferrari 458 Italia (vestita come una 458 Speciale).

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Questa magnifica coupé del “cavallino rampante” prese il posto, in listino, dell’altrettanto bella F430. Anche qui lo stile porta la firma inconfondibile di Pininfarina, autore di un altro capolavoro di scultorea bellezza. Rispetto all’antenata presenta linee più tese, snelle, pulite e di disarmante sensualità, pur in presenza di una ricerca aerodinamica estrema.

Sotto le forme mozzafiato della carrozzeria pulsa un motore V8 aspirato da 4.5 litri di cilindrata, in grado di spingersi fino a 9.000 giri al minuto. Con i suoi 570 cavalli e una coppia di 540 Nm, questo cuore regala prestazioni al vertice e un’esperienza acustica ed emotiva che le successive discendenti, sovralimentate da due turbine, non hanno saputo eguagliare.

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Il timbro meccanico dell’otto cilindri della Ferrari 458 Italia scrive una delle vette più alte mai raggiunte dalla produzione mondiale. Si tratta di un canto viscerale capace di stregare chiunque si trovi al suo cospetto. Dal punto di vista dinamico, i numeri parlavano chiaro allora e continuano a impressionare pure oggi. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in soli 3,4 secondi, mentre la punta velocistica si fissa oltre quota 325 km/h.

Per domare tanta esuberanza, i tecnici scelsero un impianto frenante Brembo ad altissime prestazioni, capace di arrestare la vettura da 100 km/h a 0 in soli 32,5 metri. Ma la vera magia risiede nell’handling: un telaio in lega d’alluminio di derivazione aerospaziale e un assetto raffinatissimo regalano un feeling di guida degno di una vettura da competizione, ma accessibile con una naturalezza disarmante.

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I piloti professionisti che l’hanno portata al limite concordano nell’incorniciarne le doti dinamiche come un manuale di perfezione ingegneristica. Guidare la Ferrari 458 Italia significa immergersi in una dimensione fatta di precisione assoluta e coinvolgimento totale dei sensi. Con lei gli uomini del “cavallino rampante” fecero un vero e proprio miracolo evolutivo, firmando un distacco netto rispetto al passato.

Oggi, a distanza di anni e dopo l’avvento di generazioni ancora più rapide, il legame tra il pubblico e la 458 Italia resta viscerale e indissolubile. Merito di prestazioni strabilianti, certo, ma soprattutto del fatto di essere stata l’ultima vera Ferrari a motore V8 rigorosamente aspirato (insieme alla 458 Speciale): l’ultimo, sublime canto d’amore di un’era meccanica intrisa di pura poesia. A voi il video. Buona visione!