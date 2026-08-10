Leapmotor B05, ad agosto 2026 4.000 euro di sconto e rate da 179 euro

Leapmotor continua a puntare forte sulla B05 e per agosto mette sul tavolo un’offerta che rende la compatta elettrica ancora più interessante. La Leapmotor B05 Life con batteria da 56,2 kWh scende infatti a 22.900 euro, contro i 26.900 euro di listino. Il vantaggio arriva quindi a 4.000 euro, mentre con il finanziamento LeapValue si può partire da 179 euro al mese.

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Leapmotor B05 da 179 euro al mese fino al 31 agosto

Per ottenere il prezzo promozionale bisogna dare in permuta o rottamare un’altra vettura. Il finanziamento prevede un anticipo di 8.214 euro, poi 35 rate da 179 euro e, alla fine, una maxi rata da 11.252,80 euro. Quest’ultima corrisponde al Valore Futuro Garantito. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 7,63%.

La versione in offerta monta una batteria da 56,2 kWh e dichiara fino a 401 km di autonomia nel ciclo WLTP. Il motore elettrico sviluppa 218 CV e 240 Nm, con trazione posteriore. Le prestazioni sono tutt’altro che tranquille: per passare da 0 a 100 km/h bastano 6,7 secondi. Chi cerca più autonomia può invece scegliere la batteria da 67,1 kWh, che porta il dato dichiarato fino a 482 km.

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La B05 è una delle novità più recenti della gamma Leapmotor. Gli ordini in Italia sono partiti il 23 aprile 2026, mentre a giugno il modello ha fatto il suo debutto dinamico europeo in Germania. Si tratta di una compatta di segmento C lunga 4,43 metri, pensata per entrare in concorrenza con diverse elettriche già presenti sul mercato europeo. Anche Stellantis ha avuto un ruolo nella messa a punto del telaio destinato al nostro mercato.

Il debutto della B05 arriva in un momento particolarmente favorevole per Leapmotor. Dopo aver chiuso giugno con 93.376 vetture consegnate, a luglio il marchio ha superato per la prima volta la soglia delle 100.000 auto vendute in un solo mese.

Le consegne globali sono arrivate a 101.267 unità, più del doppio rispetto a luglio 2025. Un risultato che conferma quanto rapidamente Leapmotor stia crescendo, non più soltanto in Cina ma anche sui mercati internazionali.