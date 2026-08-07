Fiat, il 2027 sarà un anno chiave: la nuova gamma prenderà forma e si capirà cosa arriverà dopo

Il 2027 si prepara a essere un anno particolarmente importante per Fiat. Se il 2026 sta rappresentando il momento della grande offensiva di prodotto, con il ritorno della 500 Hybrid e soprattutto con l’arrivo di Grizzly e Grizzly Fastback, l’anno prossimo servirà per capire fino in fondo quale sarà la fisionomia della gamma del marchio italiano da qui al 2030. Stellantis ha infatti assegnato a Fiat un ruolo di primo piano nel nuovo piano FaSTLAne 2030, inserendola tra i brand sui quali verrà concentrata la maggior parte degli investimenti.

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Fiat nel 2027 avrà una gamma completamente diversa rispetto a pochi anni fa

Il cambiamento è già evidente. Grande Panda ha aperto una nuova fase, costruita attorno a modelli globali, accessibili e soprattutto multi-energia. A fine 2026 toccherà a Grizzly e Grizzly Fastback, rispettivamente SUV da circa 4,4 metri e crossover dalla carrozzeria più filante lungo circa 4,5 metri. Entrambi saranno disponibili con motori benzina, mild hybrid ed elettrici e il lancio commerciale europeo è previsto nell’ultimo trimestre dell’anno. Il 2027 sarà quindi il loro primo vero anno completo sul mercato.

Con questi due modelli Fiat tornerà a presidiare con maggiore convinzione il segmento C, uno spazio nel quale negli ultimi anni aveva progressivamente perso terreno. Grande Panda continuerà invece ad avere un ruolo centrale più in basso, affiancata dalla Pandina, che resta ancora uno dei pilastri delle vendite italiane.

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Proprio intorno alla Pandina potrebbero arrivare indicazioni importanti durante il 2027. La produzione dell’attuale modello a Pomigliano è stata prolungata e oggi Stellantis indica una permanenza sulle linee almeno fino al 2030. Dal 2028, nello stesso stabilimento, inizierà però anche la produzione delle nuove E-Car, piccole elettriche economiche sviluppate per il mercato europeo. Una di queste dovrebbe essere destinata proprio a Fiat, aprendo un nuovo capitolo nel segmento delle city car. Non escludiamo dunque che nel 2027 questa attesa vettura si possa mostrare in anteprima.

Resta inoltre da capire cosa succederà all’altro tassello della famiglia globale annunciata originariamente da Fiat. Nel 2024 il marchio aveva parlato di un nuovo modello ogni anno fino al 2027, mostrando anche l’idea di un pick-up accanto a SUV e Fastback. Si dovrebbe trattare dell’erede della brasiliana Fiat Strada che sarà venduto anche in Europa divenendo così un modello globale.

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Il 2027 potrebbe quindi essere l’anno giusto per scoprire se quel progetto farà ancora parte dei programmi. Nel frattempo Fiat entrerà sempre più nel cuore di FaSTLAne 2030. Il nuovo piano Stellantis destinerà il 70% degli investimenti per marchi e prodotti a Fiat, Jeep, Peugeot, Ram e Pro One.

Per il marchio torinese significa più risorse, una gamma meno dipendente dalle sole city car e soprattutto una strategia nella quale benzina, ibrido ed elettrico continueranno a convivere, lasciando alle esigenze del mercato il compito di stabilire quale tecnologia avrà più spazio.