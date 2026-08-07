Fiat Ducato Abarth: il furgone dello Scorpione è una follia da 210 CV che fa sorridere

Un Fiat Ducato Abarth probabilmente non lo vedremo mai uscire da una concessionaria, ma questo non impedisce di immaginare come potrebbe essere. A farlo è stato Francesco Lomazzo, che sui social ha pubblicato una serie di render realizzati con intelligenza artificiale nei quali il celebre furgone Fiat si trasforma in un mezzo decisamente fuori dagli schemi. Si tratta naturalmente di un progetto indipendente, senza alcun legame con Fiat o Abarth, e le possibilità che qualcosa di simile diventi realtà sono praticamente nulle. Come render di pura fantasia, però, funziona.

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Fiat Ducato Abarth: quando il furgone indossa lo Scorpione

Nelle immagini il Ducato viene completamente trasformato. Carrozzeria nera, dettagli rossi, loghi Abarth ovunque, assetto ribassato e grandi cerchi sportivi cambiano radicalmente l’aspetto del veicolo commerciale. Il render immagina addirittura un 2.2 Multijet da 210 CV e 470 Nm, abbinato a un automatico a nove rapporti. Specifiche puramente virtuali, così come l’intero progetto.

Il contrasto è divertente proprio perché il Ducato nasce con tutt’altro obiettivo. Presentato nel 1981, nel 2026 ha festeggiato 45 anni di carriera ed è diventato uno dei veicoli commerciali più importanti d’Europa. Oggi continua a essere prodotto ad Atessa anche in versione elettrica E-Ducato e nel primo semestre 2026 si è confermato il van più venduto in Italia.

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Fiat, intanto, sta vivendo una fase di forte rinnovamento. Nel piano FaSTLAne 2030, il marchio è stato inserito insieme a Jeep, Peugeot e Ram tra i quattro brand globali prioritari di Stellantis. A questi marchi e a Pro One sarà destinato il 70% degli investimenti previsti per prodotti e brand. La strategia sarà inoltre sempre più multi-energia, con benzina, ibrido ed elettrico destinati a convivere.

Più delicata è la situazione di Abarth tornata sotto la gestione di Fiat. Oggi la gamma europea ruota attorno a 500e e 600e, entrambe elettriche, con quest’ultima che arriva fino a 280 CV. Ma qualcosa potrebbe cambiare: Olivier François ha recentemente confermato che il marchio sta lavorando al ritorno dei motori termici, dopo aver raccolto le richieste di una clientela ancora molto legata al suono e alla possibilità di modificare le proprie auto.

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Un Ducato con lo Scorpione sul cofano resta quindi pura fantasia. Ma tra tutte le Abarth improbabili che si possono immaginare, questa è sicuramente una delle più riuscite ed estreme.