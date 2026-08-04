Nuova Fiat 500 Hybrid a 14.950 euro: offerta per tutti, anche senza rottamazione

La Nuova Fiat 500 Hybrid si ritaglia uno spazio importante tra le offerte di agosto 2026 in Italia grazie a un prezzo promozionale di 14.950 euro. La formula ha un vantaggio non trascurabile: non serve rottamare un’altra automobile e non è richiesta neppure la consegna di un usato. Per arrivare alla cifra pubblicizzata, però, bisogna sottoscrivere il finanziamento di Stellantis Financial Services.

Advertisement

Fiat 500 Hybrid in offerta a 14.950 euro con finanziamento

La promozione riguarda la versione Pop con motore 1.0 da 65 CV. Il prezzo di listino è di 19.900 euro, al quale devono essere aggiunti IPT e contributo PFU. Fiat riconosce uno sconto iniziale di 3.450 euro, facendo scendere il costo a 16.450 euro. Altri 1.500 euro vengono sottratti aderendo al finanziamento, fino a raggiungere i 14.950 euro indicati nella campagna.

La rata mensile è certamente invitante, ma va letta insieme a tutte le altre condizioni. L’anticipo richiesto ammonta infatti a 4.247 euro. Seguono 35 rate da 99 euro e, al termine dei tre anni, una rata finale di 11.096 euro, pari al Valore Futuro Garantito della vettura.

Advertisement

Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva al 12,65%. Uno scarto piuttosto evidente, dovuto alle spese e ai servizi inseriti nel contratto.

L’importo totale del credito è di 10.973,73 euro e include anche Identicar per 12 mesi, servizio valutato 271 euro. Bisogna poi considerare 420 euro di istruttoria, 3.023,27 euro di interessi, 4 euro mensili per l’incasso delle rate e 28,48 euro di imposta sostitutiva, caricata sulla prima mensilità. Nel complesso, la somma da restituire alla finanziaria raggiunge 14.589,48 euro.

Alla scadenza sarà possibile saldare o rifinanziare la rata finale, oppure restituire o sostituire la Nuova Fiat 500 Hybrid. In caso di riconsegna, il contratto prevede un massimo di 30.000 km: superato questo limite, ogni chilometro in più costerà 0,10 euro.

Advertisement

L’offerta è destinata esclusivamente ai clienti privati, non può essere abbinata ad altre promozioni e richiede che contratto e immatricolazione vengano completati entro il 27 agosto 2026.