Nuova Fiat 500 Hybrid a 14.950 euro: offerta per tutti, anche senza rottamazione

La Nuova Fiat 500 Hybrid si ritaglia uno spazio importante tra le offerte di agosto 2026 in Italia grazie a un prezzo promozionale di 14.950 euro. La formula ha un vantaggio non trascurabile: non serve rottamare un’altra automobile e non è richiesta neppure la consegna di un usato. Per arrivare alla cifra pubblicizzata, però, bisogna sottoscrivere il finanziamento di Stellantis Financial Services.
Fiat 500 Hybrid in offerta a 14.950 euro con finanziamento
La promozione riguarda la versione Pop con motore 1.0 da 65 CV. Il prezzo di listino è di 19.900 euro, al quale devono essere aggiunti IPT e contributo PFU. Fiat riconosce uno sconto iniziale di 3.450 euro, facendo scendere il costo a 16.450 euro. Altri 1.500 euro vengono sottratti aderendo al finanziamento, fino a raggiungere i 14.950 euro indicati nella campagna.
La rata mensile è certamente invitante, ma va letta insieme a tutte le altre condizioni. L’anticipo richiesto ammonta infatti a 4.247 euro. Seguono 35 rate da 99 euro e, al termine dei tre anni, una rata finale di 11.096 euro, pari al Valore Futuro Garantito della vettura.
Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG arriva al 12,65%. Uno scarto piuttosto evidente, dovuto alle spese e ai servizi inseriti nel contratto.
L’importo totale del credito è di 10.973,73 euro e include anche Identicar per 12 mesi, servizio valutato 271 euro. Bisogna poi considerare 420 euro di istruttoria, 3.023,27 euro di interessi, 4 euro mensili per l’incasso delle rate e 28,48 euro di imposta sostitutiva, caricata sulla prima mensilità. Nel complesso, la somma da restituire alla finanziaria raggiunge 14.589,48 euro.
Alla scadenza sarà possibile saldare o rifinanziare la rata finale, oppure restituire o sostituire la Nuova Fiat 500 Hybrid. In caso di riconsegna, il contratto prevede un massimo di 30.000 km: superato questo limite, ogni chilometro in più costerà 0,10 euro.
L’offerta è destinata esclusivamente ai clienti privati, non può essere abbinata ad altre promozioni e richiede che contratto e immatricolazione vengano completati entro il 27 agosto 2026.