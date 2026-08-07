Il V8 può tornare: Maserati studia l’otto cilindri europeo

Il V8 non sarebbe morto per il Tridente, Maserati ci sta pensando seriamente. Davide Danesin, responsabile dell’ingegneria del marchio, ha confermato a carsales che la fattibilità tecnica c’è, la domanda dei clienti pure. Quello che manca è ancora il via libera ufficiale di Stellantis. “Penso che il V8 potrebbe potenzialmente tornare… sono sicuro che se lo producessimo, lo venderemmo”, dice Danesin.

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Le candidate più probabili sono la coupé GranTurismo e la cabriolet GranCabrio, eventualmente in versioni a tiratura limitata. Un’ipotesi più laterale riguarda la Grecale, meno probabile, ma se approvata spalancherebbe un duello tutto italiano con la Mercedes-AMG GLC63 e la BMW X3 M. Un confronto che non dispiacerebbe a nessuno.

Il punto cruciale, però, è quale V8. I tre motori Hemi a otto cilindri che Stellantis produce negli Stati Uniti, in versione “big block” ad architettura americana, sono stati esclusi. Sarebbero, nelle parole di Danesin, “molto problematici per le nostre architetture”.

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L’obiettivo è un motore di dimensioni più contenute, pensato e progettato in Europa. Un’ipotesi tecnica concreta è partire dall’angolo di 90 gradi tra le bancate del V6 Nettuno, già nel cuore delle Trofeo. Si parlerebbe comunque di un progetto quasi da zero dove quasi tutti i componenti andrebbero ripensati.

Le prestazioni da riferimento esistono, le versioni V6 Trofeo erogano 590 CV e 650 Nm. Un V8 dovrebbe superarle, eppure Danesin è onesto su questo: “Le prestazioni del V6 sono già ottime. Non si avverte la necessità di un V8 a causa di una mancanza di prestazioni”. La spinta, dice, è emotiva, una questione di percezione, di coerenza tra motore e vettura con al centro il suono, il simbolismo degli otto cilindri sotto il cofano di una Maserati.

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Il prezzo, inevitabilmente, sarebbe ambizioso. L’ultima GranTurismo V8 venduta in Australia superava i 500.000 dollari australiani. Il nuovo progetto dovrebbe coprire l’investimento ingegneristico e assorbire sanzioni sulle emissioni che, in diversi mercati, non sono trascurabili.

Maserati vuole mantenere viva la scelta del motore termico puro, in parallelo ai modelli elettrici Folgore. I plug-in hybrid, per ora, non rientrano nella filosofia del marchio. Se Stellantis dirà sì, la produzione sarà piccola, selettiva, probabilmente carissima, esattamente come dovrebbe essere.