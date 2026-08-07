Fiat 600e, ad agosto 2026 sconto di 5.800 euro: prezzo interessante per il crossover elettrico

La Fiat 600e torna in promozione anche ad agosto 2026 con un taglio di prezzo importante. La versione elettrica viene proposta a 25.950 euro, contro i 31.750 euro di listino: il vantaggio complessivo arriva quindi a 5.800 euro. Per raggiungere questa cifra sono necessari il finanziamento Stellantis Financial Services e la rottamazione di una vettura compatibile con le condizioni della campagna. L’offerta resta valida fino al 31 agosto presso le concessionarie Fiat aderenti.

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Fiat 600e a 25.950 euro con finanziamento e rottamazione

La formula pensata per Fiat 600e prevede un anticipo di 8.194 euro, seguito da 35 rate mensili da 299 euro. Alla fine rimane una rata residua di 12.295 euro. Il TAN fisso è dell’8,99%, mentre il TAEG raggiunge l’11,74%.

Fiat 600e non è comunque soltanto elettrica. Fiat continua infatti a proporre il crossover anche con motorizzazioni ibride e benzina, una scelta che rispecchia sempre di più la nuova strategia multi-energia del gruppo.

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E proprio mentre aumentano le opzioni disponibili, i numeri commerciali stanno dando qualche segnale incoraggiante. Nel primo semestre 2026 Fiat ha aumentato le vendite europee del 21,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, risultando uno dei marchi Stellantis con la crescita più marcata.

In Italia la posizione resta ancora più forte. Nei primi sei mesi dell’anno Fiat ha immatricolato 106.851 automobili, conquistando l’11,4% del mercato e guadagnando 1,8 punti di quota. Considerando anche Fiat Professional si arriva a 130.569 immatricolazioni e al 12,6%. Pandina resta nettamente l’auto più venduta in Italia con 62.912 unità, mentre Grande Panda ha già raggiunto quota 23.013.

Il peso del marchio è destinato a crescere ulteriormente con FaSTLAne 2030. Nel nuovo piano da oltre 60 miliardi di euro Fiat è stata inserita, insieme a Jeep, Ram e Peugeot, tra i quattro marchi globali prioritari di Stellantis. A questi brand e a Pro One sarà destinato il 70% degli investimenti previsti per marchi e prodotti.

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fiat 600e

Per Fiat significa una gamma destinata ad allargarsi rapidamente, mantenendo benzina, ibrido ed elettrico. Dopo Grande Panda e 600, il percorso proseguirà con nuovi modelli e con un ruolo sempre più centrale nella strategia globale di Stellantis.