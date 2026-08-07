Stellantis affonda ancora in Borsa: doppia bocciatura dagli analisti e target price tagliati

Giornata ancora difficile in Borsa per Stellantis, che venerdì 7 agosto 2026 continua a muoversi in netta controtendenza rispetto a Piazza Affari. Il titolo del gruppo automobilistico è sceso nell’area dei 4,7 euro, confermando una fase particolarmente complicata per gli azionisti. A pesare sono soprattutto le nuove valutazioni degli analisti, che nelle ultime ore hanno mostrato crescente prudenza sulle possibilità di recupero dei margini e sulla situazione del gruppo negli Stati Uniti.

Advertisement

Stellantis, UBS e Bernstein diventano molto più prudenti

La prima bocciatura è arrivata da UBS. La banca svizzera ha portato la raccomandazione da Buy a Neutral, riducendo contemporaneamente il target price da 9,50 a 5,80 euro, un taglio di circa il 39%. Secondo gli analisti, il rilancio delle attività nordamericane del gruppo guidato da Antonio Filosa sta procedendo più lentamente del previsto.

Il problema riguarda soprattutto le scorte ancora elevate presso i concessionari statunitensi. Per smaltirle Stellantis potrebbe essere costretta a ricorrere a maggiori incentivi commerciali, ridurre la produzione oppure combinare le due strategie. Tutte soluzioni che rischiano di pesare sulla redditività.

Advertisement

UBS ha infatti abbassato anche le proprie stime sul risultato operativo rettificato, prevedendo per il 2026 circa 3 miliardi di euro e un margine dell’1,9%, mentre per il 2027 indica 4,7 miliardi e un margine del 2,9%.

A rendere il quadro ancora più pesante è arrivato il giudizio di Bernstein SocGen Group. Qui va corretta un’informazione che circola in queste ore: il target price non è stato portato da 4 a 6,20 euro, ma esattamente il contrario. Bernstein ha tagliato l’obiettivo da 6,20 a 4 euro, passando da Market Perform a Underperform.

Stellantis

Gli analisti puntano il dito soprattutto sui margini. Dopo i risultati comunicati a fine luglio, Bernstein ha evidenziato un margine operativo di gruppo dell’1,8%, mentre quello nordamericano si è fermato all’1,6%, sotto le attese del mercato.

Advertisement

Alle preoccupazioni finanziarie si aggiunge una situazione europea ancora poco brillante, con volumi che faticano a mostrare una crescita significativa e un mix di vendita non sempre favorevole ai margini. Stellantis si ritrova così a dover convincere il mercato che la nuova strategia e la maggiore scelta tra motori termici, ibridi ed elettrici possano tradursi anche in un recupero concreto della redditività.