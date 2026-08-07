Maxi richiamo, Stellantis è in buona compagnia: oltre 500.000 auto in Corea del Sud

Hyundai Motor, Kia, Stellantis e Honda hanno annunciato il richiamo di 512.393 veicoli in Corea del Sud, distribuiti su 13 modelli differenti. Il Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti ha formalizzato la comunicazione giovedì, ieri. Un’operazione che, per dimensioni, risulta immediatamente impressionante.

Advertisement

Il capitolo più pesante riguarda Hyundai. La casa coreana richiama 51.017 Tucson e altri 53.764 nella versione ibrida: il sistema di assistenza alla frenata d’emergenza presenta un difetto di progettazione software che genera rischio di incidente, insomma, un errore scritto nel codice. Poi ci sono 141.825 Grandeur Hybrid e 26.356 Avante Hybrid, stavolta per un difetto nell’unità di controllo ibrida e in questo caso il rischio è di incendio. Numeri che pesano, sia in termini di sicurezza che di reputazione.

Kia non se la passa meglio. Rientrano in officina 99.889 minivan Carnival e 9.348 berline K8, per dadi serrati in modo errato su componenti interni del motore, un difetto di assemblaggio che può provocare perdite di carburante e, di conseguenza, rischio d’incendio. Nello stesso pacchetto finiscono anche 117.813 veicoli Genesis, il brand premium del gruppo, colpiti dallo stesso problema.

Advertisement

Stellantis Korea limita i danni con solo 711 Jeep Cherokee richiamati per un difetto al gruppo propulsore che potrebbe causare perdita di potenza in marcia o movimenti involontari a veicolo parcheggiato. Pochi esemplari, ma il tipo di malfunzionamento, appunto quello di un’auto che si muove da sola, che è si vorrebbe evitare di leggere nei titoli.

Honda chiude il conto con 2.424 Odyssey: l’alloggiamento della telecamera posteriore presenta crepe che consentono all’umidità di infiltrarsi, corrodendo il circuito stampato. Un problema apparentemente minore, ma sufficiente a compromettere un sistema di sicurezza attiva.

Cinque case automobilistiche, tredici modelli, oltre mezzo milione di veicoli. I richiami volontari sono la faccia virtuosa di un sistema che funziona. Quanti di questi difetti erano già noti prima che qualcuno decidesse di contarli?