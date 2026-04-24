Stellantis verso la svolta Filosa: più risorse a Fiat, Jeep, Peugeot e Ram nel nuovo piano, brutte notizie per Alfa Romeo

Manca meno di un mese alla presentazione del nuovo piano industriale di Stellantis e cresce l’attesa per capire quale direzione prenderà il gruppo sotto la guida di Antonio Filosa. Le ultime indiscrezioni rilanciate dalla Reuters parlano di un possibile cambio di passo nella gestione dei marchi, con una maggiore concentrazione degli investimenti su Jeep, Ram, Peugeot e Fiat.

Advertisement

Secondo indiscrezioni della Reuters Stellantis vuole destinare maggiori risorse a Fiat, Jeep, Peugeot e Ram e meno agli altri brand

La logica sarebbe piuttosto chiara: puntare con più decisione sui brand più forti, riconoscibili e redditizi a livello globale. Jeep e Ram restano fondamentali per il mercato nordamericano, Peugeot ha un ruolo centrale in Europa e Fiat conserva una presenza ampia in diversi mercati internazionali, a partire dall’Italia e dal Sud America. Per questi marchi potrebbe quindi arrivare un aumento importante delle risorse, con l’obiettivo di rafforzare nuovi modelli, tecnologie e presenza commerciale.

Sarebbe una strategia diversa rispetto a quella seguita durante la gestione di Carlos Tavares, quando gli investimenti venivano distribuiti in modo più uniforme tra i 14 marchi del gruppo. La nuova linea sembrerebbe invece più selettiva: concentrare le risorse dove possono generare risultati più rapidi e solidi, senza però cancellare il valore degli altri brand.

Advertisement

Marchi come Citroën, Opel e Alfa Romeo non sarebbero destinati alla chiusura o alla vendita, ma potrebbero essere gestiti in modo più mirato. In pratica, potrebbero concentrarsi sui mercati in cui hanno maggiore forza o possibilità di crescita. Alfa Romeo, ad esempio, potrebbe continuare a giocare una partita importante in Europa e in alcuni mercati selezionati, mentre Opel e Citroën potrebbero mantenere un ruolo rilevante nei territori dove sono storicamente più radicati.

Stellantis, per ora, non ha commentato direttamente queste indiscrezioni. Il gruppo ha però ribadito che tutti i suoi 14 marchi rappresentano un punto di forza della strategia aziendale e che la combinazione tra presenza globale e radici locali resta uno degli elementi distintivi del gruppo. Una posizione che conferma la volontà ufficiale di non rinunciare a nessun marchio, almeno nell’immediato.

Advertisement

Il tema, però, resta molto sensibile. Fin dalla nascita di Stellantis, analisti e investitori si interrogano sulla possibilità di gestire in modo efficace un portafoglio così ampio. Alcuni marchi si sovrappongono per segmenti e posizionamento, mentre altri hanno faticato negli ultimi anni a trovare una direzione chiara. Proprio per questo, nel tempo non sono mancate speculazioni su possibili cessioni o ridimensionamenti di brand come Lancia, DS, Maserati, Citroën, Opel o Alfa Romeo.

La linea attribuita a Filosa sembrerebbe però diversa. Più che tagliare marchi, l’obiettivo sarebbe assegnare a ciascuno un ruolo più preciso. I brand globali avrebbero il compito di sostenere volumi e profitti, mentre quelli più regionali verrebbero usati in modo tattico, in base ai mercati e ai segmenti dove possono ancora esprimere valore.

Advertisement

Tra le soluzioni possibili ci sarebbe anche un maggiore utilizzo di piattaforme e tecnologie condivise. I marchi con volumi più contenuti potrebbero quindi basarsi su progetti sviluppati per i brand principali, aggiungendo però elementi distintivi nel design, negli interni e nel posizionamento. Non è escluso neppure un ricorso più frequente al rebadging per alcuni mercati locali, così da contenere i costi e mantenere comunque un’offerta ampia.

Il prossimo piano industriale sarà decisivo per capire quanto queste indiscrezioni troveranno conferma. La sfida di Filosa sarà delicata: dare priorità ai marchi più forti senza indebolire quelli più piccoli, razionalizzare gli investimenti senza disperdere il patrimonio storico del gruppo. Una partita complessa, ma centrale per il futuro di Stellantis.