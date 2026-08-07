Oltre 330 CV in un SUV per famiglie: la Volkswagen Tiguan R è quasi pronta

Mentre per circa trent’anni la Volkswagen Golf R ha fatto brillare gli occhi di tantissimi appassionati, la Tiguan è rimasta a guardare. L’attesa, però, è ormai quasi finita.

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Le ultime foto spia immortalano un prototipo in livrea Pure White che si avvia verso il Nürburgring senza camuffamento. Paraurti anteriore aggressivo, prese d’aria allargate, quattro terminali di scarico, badge R accanto ai fari: non c’è molto da decifrare. La Tiguan R è praticamente pronta, e il debutto è atteso per l’autunno.

Volkswagen trasferisce sul SUV il motore quattro cilindri turbo 2.0 EA888 della Golf R, lo stesso che nella hatchback eroga circa 333 CV. Cambio DSG a sette rapporti e trazione integrale 4Motion di serie, più il differenziale posteriore a ripartizione di coppia già noto dalla versione berlina. In pratica, Volkswagen ha preso la Golf R, l’ha alzata di qualche centimetro e ci ha aggiunto un bagagliaio abbastanza grande per portare i bagagli di una famiglia in vacanza.

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Il confronto più naturale è con la Toyota RAV4 GR Sport, che offre un telaio onesto e prestazioni rispettabili, ma si trascina appresso un propulsore ibrido abbinato a un CVT. La Tiguan R promette il punch di un motore sportivo collaudato, filtrato da un cambio a doppia frizione che sa il fatto suo. Non avrà il baricentro di una hot hatch, però, diciamolo, chi compra un SUV sa di non andare in giro con un kart.

Sul paraurti posteriore campeggia una finta griglia a rete che, esteticamente, non convince. I quattro scarichi sottostanti fanno il possibile per recuperare credibilità, ma quella mesh di plastica sembra un ripensamento dell’ultimo minuto.

La Tiguan europea e quella americana non sono la stessa auto: il modello venduto negli Stati Uniti è imparentato con la Tayron, il che rende di fatto impossibile un arrivo diretto della variante R oltre Atlantico. Gli acquirenti americani possono sostanzialmente rimanere a morire d’invidia.